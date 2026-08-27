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Румыния планирует разместить ветровые электростанции в Черном море мощностью 3,1 ГВт

ветровая электростанция в море
Румыния определила морские участки для будущих ветровых электростанций / Freepik

Правительство Румынии утвердило список морских территорий в своем секторе Черного моря, которые будут переданы в концессию частным компаниям. На этих участках планируется построить морские ветровые электростанции общей мощностью около 3,1 ГВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Digi24.  

Вклад этих проектов в национальную экономику оценивается в пределах от €16 млрд до €27 млрд благодаря привлечению инвестиций, развитию цепей снабжения и созданию новых рабочих мест.

Подготовка и законодательная основа

Перечень морских периметров был сформирован на основе исследования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Специалисты проанализировали технические, экологические и социальные условия, а также возможность совмещения ВЭС с другими видами деятельности в море.

Проект отвечает Энергетической стратегии Румынии на 2025-2035 годы и Закону 121/2024 о морской ветроэнергетике. Все расходы на строительство и эксплуатацию будут возмещаться инвесторами за собственные или привлеченные средства. Компетентным органом для предоставления концессий определено Министерство энергетики Румынии.

"Закон устанавливает четкую и предполагаемую первичную законодательную базу для развития проектов возобновляемой энергетики на шельфе Черного моря и определяет Министерство энергетики компетентным органом для концессии морских периметров. Расходы, связанные с развитием проектов морской ветроэнергетики, будут нестись экономическим источников", - отметили в правительстве Румынии.

Напомним, в Одесской области планируют строительство Южноднестровской ветровой электростанции мощностью 900 МВт. Проект предусматривает установку от 130 до 150 ветротурбин.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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