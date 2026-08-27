Румунія планує розмістити вітрові електростанції у Чорному морі потужністю 3,1 ГВт

Уряд Румунії затвердив перелік морських територій у своєму секторі Чорного моря, які будуть передані в концесію приватним компаніям. На цих ділянках планується звести морські вітрові електростанції загальною потужністю близько 3,1 ГВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

Внесок цих проєктів у національну економіку оцінюється в межах від €16 млрд до €27 млрд завдяки залученню інвестицій, розвитку ланцюгів постачання та створенню нових робочих місць.

Підготовка та законодавче підґрунтя

Перелік морських периметрів сформували на основі дослідження Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Фахівці проаналізували технічні, екологічні та соціальні умови, а також можливість поєднання ВЕС із іншими видами діяльності у морі.

Проєкт відповідає Енергетичній стратегії Румунії на 2025–2035 роки та Закону 121/2024 про морську вітроенергетику. Усі витрати на будівництво та експлуатацію покриватимуть інвестори за власний або залучений кошт. Компетентним органом для надання концесій визначено Міністерство енергетики Румунії.

"Закон встановлює чітку та передбачувану первинну законодавчу базу для розвитку проектів відновлюваної енергетики на шельфі Чорного моря та визначає Міністерство енергетики компетентним органом для концесії морських периметрів. Витрати, пов’язані з розвитком проектів морської вітроенергетики, нестимуться економічними операторами-концесіонерами з власних або залучених джерел", – заначили в уряді Румунії.

Нагадаємо, на Одещині планують будівництво Південнодністровської вітрової електростанції потужністю 900 МВт. Проєкт передбачає встановлення від 130 до 150 вітротурбін.