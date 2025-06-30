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Румыния продлила лицензирование импорта украинской агропродукции до конца года: что известно

зерно
Румыния продлила обязательное требование лицензирования украинской продукции. / Freepik

Правительство Румынии продлило обязательное лицензирование украинской агропродукции до 31 декабря 2025 года, ссылаясь на необходимость защиты фермеров и обеспечения национальной продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Euractiv.

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу призвал отечественных переработчиков "закупать сырье у местных фермеров, чтобы поддержать национальное сельскохозяйственное производство".

Как отметили в румынском Министерстве сельского хозяйства, принятое положение об обязательном лицензировании распространяется на всех участников цепочки поставок агропродовольственной продукции, включая производителей, переработчиков и продавцов, и " играет важную роль в поддержке уязвимых социальных групп в соответствии с принципами Европейского столба социальных прав " .

После решения Европейской комиссии в сентябре 2023 г. не распространять запрет на импорт украинского зерна на пять соседних стран ЕС — Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию — Бухарест ввел систему лицензирования импорта зерновых и масличных культур как из Украины, так и из Республики Молдова. Данная норма была продлена и расширена для охвата дополнительных продуктов, требующих лицензирования.

Напомним, в мае премьер -министр Польши Дональд Туск заявил, что механизм Европейского Союза, разрешающий беспошлинный импорт товаров из Украины, прекратит свое действие в июне.

Автор:
Татьяна Ковальчук