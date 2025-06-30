Румунія продовжила ліцензування імпорту української агропродукції до кінця року: що відомо

Уряд Румунії продовжив обов'язкове ліцензування української агропродукції до 31 грудня 2025 року, посилаючись на необхідність захисту фермерів та забезпечення національної продовольчої безпеки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Euractiv.

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу закликав вітчизняних переробників "закуповувати сировину у місцевих фермерів, щоб підтримати національне сільськогосподарське виробництво".

Як зазначили в румунському Міністерстві сільского господарства, прийняте положення про обов'язкове ліцензування поширюється на всіх учасників ланцюжка постачання агропродовольчої продукції, включаючи виробників, переробників та продавців, і "відіграє важливу роль у підтримці вразливих соціальних груп відповідно до принципів Європейського стовпу соціальних прав".

Після рішення Європейської комісії у вересні 2023 року не розповсюджувати заборону на імпорт українського зерна на п'ять сусідніх країн ЄС — Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину — Бухарест запровадив систему ліцензування імпорту зернових та олійних культур як з України, так і з Республіки Молдова. Дана норма була продовжена і розширена для охоплення додаткових продуктів, що потребують ліцензування.

Нагадаємо, у травні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що механізм Європейського Союзу, який дозволяє безмитний імпорт товарів з України, припинить свою дію в червні.