Рынок аренды жилья в Польше страдает от убытков: среди причин называют российскую пропаганду

Обычно сентябрь в Польше – активный период на рынке аренды жилья: студенты активно ищут жилье, а их владельцы повышают цены. Но в этом году все наоборот – в ряде крупных городов предложение новых объявлений значительно больше, чем количество отзывов на них. В таких условиях о повышении цен не может быть и речи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на польский портал GetHome.pl.

В сентябре 2025 года в аренду сдали на 10% меньше квартир, чем за аналогичный период в прошлом году.

Марек Вельго, эксперт GetHome.pl, говорит, что обычно владельцы помещений с нетерпением ждут сентября, поскольку в этот период студенты спешат искать себе жилье на новый учебный год. В этом году было иначе: объявлений больше, чем заинтересованных арендаторов. Поэтому цены остались на уровне августа или даже снизились.

В сентябре на рынке аренды по всей стране появилось около 62 000 новых уникальных объявлений. Это на 6% больше, чем в августе. Такое же количество – примерно 57 500 – объявлений было изъято с рынка, то есть сдано в аренду в течение этого времени. В результате количество доступных квартир выросло с 76 500 до 81 000, также на 6%.

Наибольшее преимущество предложение по сравнению со спросом наблюдалось в Гданьске – число новых объявлений увеличилось на 22% (до 4400 единиц). В Кракове и Лодзи количество предложений выросло на 10% (до 6800 и 3400 соответственно), в Варшаве и Вроцлаве – на 9% (до 15900 и 5800), в Познани – на 6% (до 3600), а в Катовице – на 4% (до 2400).

Хотя сентябрьские показатели спроса наилучшие за весь 2025 год, они заметно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что хуже ситуация была только в 2022 году, когда рынок был истощен наплывом беженцев из Украины.

По мнению Марека Вельго, одной из причин может быть уменьшение числа иностранных студентов. Гибридная война России против Польши, усиление визовой политики и введение ограничений на поступление фактически отражают желание людей учиться в этой стране.

Эксперт считает, что российская пропаганда распространяет информацию о "близости и неизбежности войны", что отпугивает молодежь из-за восприятия Польши как страны повышенной опасности. Вельго отмечает, что риторика против беженцев и мигрантов приводит к усилению враждебности иностранцам с востока, в том числе Украины. Это заставляет последних выбирать для обучения другие страны.

Соответственно средняя арендная плата не изменилась в Варшаве (около 4500 злотых), Кракове (около 3100 злотых), Вроцлаве (около 2900 злотых), Познани (2600 злотых) и Катовице (около 2100 злотых). У Лодзи средняя арендная плата упала на 9% (до 2000 злотых), а в Гданьске – на 3% (до 3200 злотых).

В Кракове, Вроцлаве и Познани квартиры, сдающиеся в аренду, в среднем дешевле, чем год назад. Речь идет о ценах запроса, а фактические цены сделок могут быть еще ниже.

Напомним, аренда жилья в Польше вдвое дороже, чем в Украине.