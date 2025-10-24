Ринок оренди житла в Польщі потерпає від збитків: серед причин називають російську пропаганду

Зазвичай вересень у Польщі - активний період на ринку оренди житла: студенти активно шукають помешкання, а їх власники підвищують ціни. Але цього року все навпаки - у низці великих міст пропозиція нових оголошень значно більша, ніж кількість відгуків на них. У таких умовах про підвищення цін не може бути мови.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на польський портал GetHome.pl.

Зазначається, що у вересні 2025 року в оренду здали на 10% менше квартир, ніж за аналогічний період рік тому.

Марек Вельго, експерт GetHome.pl, говорить, що зазвичай власники помешкань з нетерпінням чекають на вересень, оскільки в цей період студенти поспішають шукати собі житло на новий навчальний рік. Натомість цього року було інакше: оголошень більше, аніж зацікавлених орендарів. Через це ціни залишились на рівні серпня або навіть знизились.

У вересні на ринку оренди по всій країні з'явилося приблизно 62 000 нових унікальних оголошень. Це на 6% більше, ніж у серпні. Таку ж кількість – приблизно 57 500 – оголошень було вилучено з ринку, тобто здано в оренду, протягом цього часу. В результаті кількість доступних квартир зросла з 76 500 до 81 000, також на 6%.

Найбільша перевага попиту над пропозицією спостерігалась у Гданську – число нових оголошень збільшилось на 22% (до 4400 одиниць). У Кракові та Лодзі кількість пропозицій зросла на 10% (до 6800 та 3400 відповідно), у Варшаві та Вроцлаві – на 9% (до 15900 та 5800), у Познані – на 6% (до 3600), а в Катовіце – на 4% (до 2400).

Хоч вересневі показники попиту є найкращими за весь 2025 рік, вони помітно нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. Експерти зазначають, що гіршою ситуація була лише у 2022 році, коли ринок був виснажений напливом біженців з України.

На думку Марека Вельго, однією з причин може бути зменшення кількості іноземних студентів. Гібридна війна Росії проти Польщі, посилення візової політики та запровадження обмежень на вступ фактично відбивають бажання людей навчатися в цій країні.

Експерт вважає, що російська пропаганда поширює інформацію про “близькість та неминучість війни”, що відлякує молодь через сприйняття Польщі як країни підвищеної небезпеки. Вельго наголошує, що риторика проти біженців та мігрантів призводить до посилення ворожості до іноземців, особливо зі сходу, в тому числі України. Це змушує останніх обирати для навчання інші країни.

Відповідно середня орендна плата не змінилась у Варшаві (близько 4500 злотих), Кракові (приблизно 3100 злотих), Вроцлаві (приблизно 2900 злотих), Познані (2600 злотих) та Катовіце (приблизно 2100 злотих). У Лодзі середня орендна плата впала на 9% (до 2000 злотих), а в Гданську – на 3% (до 3200 злотих).

У Кракові, Вроцлаві та Познані квартири, що здаються в оренду, в середньому дешевші, ніж рік тому. Йдеться про ціни запиту, а фактичні ціни угод можуть бути ще нижчими.

Нагадаємо, оренда житла в Польщі вдвічі дорожча, ніж в Україні.