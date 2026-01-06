Запланована подія 2

Рынок авто стабилизировался: какая средняя цена подержанного автомобиля в 2025 году

авто
Средняя цена авто остановилась на отметке 6000 долларов / Depositphotos

В 2025 году рынок подержанных автомобилей в Украине стабилизировался, а средняя цена остановилась на отметке около $6000. Однако предпочтения водителей заметно изменились: вместо традиционных машин покупатели все чаще выбирают гибриды и электромобили.

об этом информирует "Институт исследования авторынка".

Согласно анализу трех миллионов объявлений, проведенному институтом, общий ценовой индекс продемонстрировал устойчивость, несмотря на внешние вызовы.

Средняя стоимость подержанного автомобиля в течение года колебалась в диапазоне от 5700 до 6100 долларов.

Самую низкую точку рынок прошел в феврале, после чего наблюдался плавный рост, во второй половине года перешедший в стадию стабилизации вокруг психологической отметки 6000 долларов.

Фото 2 — Рынок авто стабилизировался: какая средняя цена подержанного автомобиля в 2025 году
Общая ценовая картина вторичного рынка легковых автомобилей в Украине, 2025 год

Гибридные авто как главный тренд года

Наибольшую динамику роста в 2025 году продемонстрировал сегмент гибридных автомобилей. Стартовав с отметки 15 900 долларов в январе, цены на такие авто оставались стабильно высокими в течение всего периода.

Основным фактором удорожания стал дефицит предложения на фоне стремительного роста спроса.

Украинские водители начали массово рассматривать гибриды как идеальный компромисс между традиционными двигателями и электрокарами, пытаясь минимизировать расходы на горючее, стоимость которых существенно выросла в течение года.

Электромобили и влияние законодательных ожиданий

Электрический сегмент также оказался в зоне активного ценового роста, особенно с середины года. Главным катализатором рыночных скачков стали не только глобальные тенденции, но и внутренние законодательные инициативы.

Активные обсуждения возможного введения НДС на импорт электрокаров создали ажиотаж среди покупателей, которые стремились завершить сделки к вероятному удорожанию.

Напомним, декабрь 2025 стал аномально активным периодом для украинского автомобильного рынка. За месяц было реализовано 11,1 тысячи новых легковушек. Всего по итогам года первую регистрацию прошли более 79,5 тысячи новых авто. Это на 15,6% больше, чем было первых регистраций за 2024 год.

Автор:
Татьяна Бессараб