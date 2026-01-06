Ринок авто стабілізувався: яка середня ціна вживаного автомобіля була у 2025 році

У 2025 році ринок вживаних авто в Україні стабілізувався, а середня ціна зупинилася на позначці близько $6000. Проте вподобання водіїв помітно змінилися: замість традиційних машин покупці все частіше обирають гібриди та електромобілі.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інститут дослідження авторинку".

Згідно з аналізом трьох мільйонів оголошень, проведеним інститутом, загальний ціновий індекс продемонстрував стійкість, попри зовнішні виклики.

Середня вартість вживаного автомобіля протягом року коливалася в діапазоні від 5700 до 6100 доларів.

Найнижчу точку ринок пройшов у лютому, після чого спостерігалося плавне зростання, яке у другій половині року перейшло у стадію стабілізації навколо психологічної позначки 6000 доларів.

Загальна цінова картина вторинного ринку легкових авто в Україні, 2025 рік

Гібридні авто як головний тренд року

Найбільшу динаміку зростання у 2025 році продемонстрував сегмент гібридних автомобілів. Стартувавши з позначки 15 900 доларів у січні, ціни на такі авто залишалися стабільно високими протягом усього періоду.

Основним фактором подорожчання став дефіцит пропозиції на тлі стрімкого зростання попиту. Українські водії почали масово розглядати гібриди як ідеальний компроміс між традиційними двигунами та електрокарами, намагаючись мінімізувати витрати на пальне, вартість якого суттєво зросла протягом року.

Електромобілі та вплив законодавчих очікувань

Електричний сегмент також опинився в зоні активного цінового зростання, особливо починаючи з середини року. Головним каталізатором ринкових стрибків стали не лише глобальні тенденції, а й внутрішні законодавчі ініціативи.

Активні обговорення щодо можливого введення ПДВ на імпорт електрокарів створили ажіотаж серед покупців, які прагнули завершити угоди до ймовірного подорожчання.

Нагадаємо, грудень 2025 року став аномально активним періодом для українського автомобільного ринку. Упродовж місяця було реалізовано 11,1 тисячі нових легковиків. Загалом за підсумками року першу реєстрацію пройшли понад 79,5 тисячі нових авто. Це на 15,6% більше, ніж було перших реєстрацій за 2024 рік.