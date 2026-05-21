Рынок автобусов в апреле обвалился более чем на 50%
В апреле в Украине зарегистрировали 472 автобуса и микроавтобуса. Больше всего рынок поддерживали внутренние перепродажи и импорт техники с пробегом, в то время как сегмент новых машин продемонстрировал резкое падение.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.
Внутренний рынок остался самым большим сегментом пассажирского транспорта. В апреле было переоформлено 326 автобусов, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Самыми популярными моделями на внутреннем рынке стали:
- Mercedes-Benz Sprinter - 96 единиц;
- БАЗ/ЧАЗ А079 "Эталон" - 22 единицы;
- Богдан/Ataman A-092 - 18 единиц.
Сегмент импортированных автобусов с пробегом почти не изменился по сравнению с мартом. За месяц в Украину ввезли 108 транспортных средств, что на 10,2% больше в годовом исчислении.
Лидерами среди импортируемых автобусов стали:
- Mercedes-Benz Sprinter - 35 единиц;
- Mercedes-Benz Vario - 11 единиц;
- Volkswagen Crafter – 11 единиц.
Наибольшее падение было зафиксировано в сегменте новой техники. Продажи новых автобусов украинского производства сократились на 55,1% и составили 22 машины. В то же время, новый импорт упал на 71,9% — до 16 единиц.
Среди новых автобусов больше всего регистраций получили:
- БАЗ А081 "Эталон" - 10 единиц;
- Ford Transit – 6 единиц;
- Isuzu Citiport – 5 единиц.
Апрельская статистика показывает, что рынок пассажирских перевозок в Украине остается зависимым от бюджетных закупок и программ обновления транспорта. В то же время частные перевозчики делают ставку на б/у технику, которая требует меньших затрат и быстрее окупается.
Добавим, в марте украинский рынок автобусов продемонстрировал резкое оживление, прежде всего, за счет импорта новой техники. Наиболее динамично вырос сегмент новых ввезенных автобусов — на 307,7% по сравнению с февралем.