Рынок автобусов в апреле обвалился более чем на 50%

В апреле в Украине зарегистрировали 472 автобуса и микроавтобуса. Больше всего рынок поддерживали внутренние перепродажи и импорт техники с пробегом, в то время как сегмент новых машин продемонстрировал резкое падение.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Внутренний рынок остался самым большим сегментом пассажирского транспорта. В апреле было переоформлено 326 автобусов, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Самыми популярными моделями на внутреннем рынке стали:

Mercedes-Benz Sprinter - 96 единиц;

БАЗ/ЧАЗ А079 "Эталон" - 22 единицы;

Богдан/Ataman A-092 - 18 единиц.

Сегмент импортированных автобусов с пробегом почти не изменился по сравнению с мартом. За месяц в Украину ввезли 108 транспортных средств, что на 10,2% больше в годовом исчислении.

Лидерами среди импортируемых автобусов стали:

Mercedes-Benz Sprinter - 35 единиц;

Mercedes-Benz Vario - 11 единиц;

Volkswagen Crafter – 11 единиц.

Наибольшее падение было зафиксировано в сегменте новой техники. Продажи новых автобусов украинского производства сократились на 55,1% и составили 22 машины. В то же время, новый импорт упал на 71,9% — до 16 единиц.

Среди новых автобусов больше всего регистраций получили:

БАЗ А081 "Эталон" - 10 единиц;

Ford Transit – 6 единиц;

Isuzu Citiport – 5 единиц.

Апрельская статистика показывает, что рынок пассажирских перевозок в Украине остается зависимым от бюджетных закупок и программ обновления транспорта. В то же время частные перевозчики делают ставку на б/у технику, которая требует меньших затрат и быстрее окупается.

Добавим, в марте украинский рынок автобусов продемонстрировал резкое оживление, прежде всего, за счет импорта новой техники. Наиболее динамично вырос сегмент новых ввезенных автобусов — на 307,7% по сравнению с февралем.