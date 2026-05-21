Ринок автобусів у квітні обвалилися більш ніж на 50%

У квітні в Україні зареєстрували 472 автобуси та мікроавтобуси. Найбільше ринок підтримували внутрішні перепродажі та імпорт техніки з пробігом, тоді як сегмент нових машин продемонстрував різке падіння.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Внутрішній ринок залишився найбільшим сегментом пасажирського транспорту. У квітні було переоформлено 326 автобусів, що на 10,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найпопулярнішими моделями на внутрішньому ринку стали:

Mercedes-Benz Sprinter — 96 одиниць;

БАЗ/ЧАЗ А079 "Еталон" — 22 одиниці;

Богдан/Ataman A-092 — 18 одиниць.

Сегмент імпортованих автобусів з пробігом майже не змінився порівняно з березнем. За місяць в Україну ввезли 108 транспортних засобів, що на 10,2% більше у річному вимірі.

Лідерами серед імпортованих автобусів стали:

Mercedes-Benz Sprinter — 35 одиниць;

Mercedes-Benz Vario — 11 одиниць;

Volkswagen Crafter — 11 одиниць.

Найбільше падіння зафіксували в сегменті нової техніки. Продажі нових автобусів українського виробництва скоротилися на 55,1% і становили 22 машини. Водночас новий імпорт упав на 71,9% — до 16 одиниць.

Серед нових автобусів найбільше реєстрацій отримали:

БАЗ А081 "Еталон" — 10 одиниць;

Ford Transit — 6 одиниць;

Isuzu Citiport — 5 одиниць.

Квітнева статистика показує, що ринок пасажирських перевезень в Україні залишається залежним від бюджетних закупівель і державних програм оновлення транспорту. Водночас приватні перевізники роблять ставку на вживану техніку, яка потребує менших витрат та швидше окупається.

Додамо, у березні український ринок автобусів продемонстрував різке пожвавлення, насамперед за рахунок імпорту нової техніки. Найдинамічніше зріс сегмент нових ввезених автобусів — на 307,7% порівняно з лютим.