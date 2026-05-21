Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок автобусів у квітні обвалилися більш ніж на 50%

автобуси
Ринок автобусів у квітні обвалилися / Depositphotos

У квітні в Україні зареєстрували 472 автобуси та мікроавтобуси. Найбільше ринок підтримували внутрішні перепродажі та імпорт техніки з пробігом, тоді як сегмент нових машин продемонстрував різке падіння.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Внутрішній ринок залишився найбільшим сегментом пасажирського транспорту. У квітні було переоформлено 326 автобусів, що на 10,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найпопулярнішими моделями на внутрішньому ринку стали:

  • Mercedes-Benz Sprinter — 96 одиниць;
  • БАЗ/ЧАЗ А079 "Еталон" — 22 одиниці;
  • Богдан/Ataman A-092 — 18 одиниць.

Сегмент імпортованих автобусів з пробігом майже не змінився порівняно з березнем. За місяць в Україну ввезли 108 транспортних засобів, що на 10,2% більше у річному вимірі.

Лідерами серед імпортованих автобусів стали:

  • Mercedes-Benz Sprinter — 35 одиниць;
  • Mercedes-Benz Vario — 11 одиниць;
  • Volkswagen Crafter — 11 одиниць.

Найбільше падіння зафіксували в сегменті нової техніки. Продажі нових автобусів українського виробництва скоротилися на 55,1% і становили 22 машини. Водночас новий імпорт упав на 71,9% — до 16 одиниць.

Серед нових автобусів найбільше реєстрацій отримали:

  • БАЗ А081 "Еталон" — 10 одиниць;
  • Ford Transit — 6 одиниць;
  • Isuzu Citiport — 5 одиниць.

Квітнева статистика показує, що ринок пасажирських перевезень в Україні залишається залежним від бюджетних закупівель і державних програм оновлення транспорту. Водночас приватні перевізники роблять ставку на вживану техніку, яка потребує менших витрат та швидше окупається.

Додамо, у березні український ринок автобусів продемонстрував різке пожвавлення, насамперед за рахунок імпорту нової техніки. Найдинамічніше зріс сегмент нових ввезених автобусів — на 307,7% порівняно з лютим.

Автор:
Тетяна Гойденко