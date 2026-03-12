Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,43

44,29

EUR

51,65

51,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок гелия на грани кризиса: как война на Ближнем Востоке ударит по МРТ и чипам

газ
Цены на гелий выросли на 50% / Depositphotos

Военные действия с участием Ирана привели к серьезным сбоям в переработке природного газа в Катаре, что повлекло за собой резкое удорожание гелия на мировых рынках.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Государственный энергетический гигант QatarEnergy был вынужден остановить работу мощного объекта по производству сжиженного природного газа и объявить о состоянии форс-мажора.

Поскольку гелий добывается как сопутствующий продукт при переработке газа, любая остановка линий СПГ автоматически прекращает поставки этого дефицитного ресурса.

Катар является одним из ключевых игроков, обеспечивая почти треть мировых потребностей в гелии. По данным Геологической службы США, в 2025 году страна произвела около 63 миллионов кубических метров этого газа из общемировых 190 миллионов.

Ситуация усугубляется тем, что рынок гелия имеет очень ограниченные свободные производственные мощности и небольшие объемы хранилищ, что практически лишает покупателей возможности найти альтернативные источники поставок в краткосрочной перспективе.

Специфика ценообразования

Рынок гелия отличается низкой прозрачностью, поскольку большинство сделок заключается из-за долгосрочных контрактов, а не из-за открытых биржевых площадок.

Однако на спотовом рынке уже зафиксировано удвоение цен с начала кризиса .

Аналитики прогнозируют, что в случае длительных перебоев цена может достичь исторических пиков более 2000 долларов за тысячу кубических футов.

Кроме того, гелий имеет ограниченный срок хранения в жидком состоянии — обычно его необходимо доставить конечному потребителю в течение 45 дней после разрежения, в противном случае газ начинает испаряться, что добавляет сложности в период нестабильной логистики.

Последствия для промышленности

При дальнейшем сокращении предложения поставщики вводят жесткую иерархию распределения объемов.

Самым высоким приоритетом являются медицинские системы МРТ и ракетно-космическая отрасль, которые, вероятно, будут получать 100% своих потребностей.

В то же время производители полупроводников могут рассчитывать на 95% от необходимого объема, в то время как менее критические отрасли, такие как сварка, производство водолазного снаряжения или товаров для праздников, столкнутся с существенными ограничениями.

Наибольшие финансовые потери от шока предложения уже понесут ведущие мировые газовые компании, включая Air Liquide, Linde и Air Products.

Напомним, самый крупный в мире завод по производству LPG в Катаре не работает с прошлой недели, что создает серьезные риски для мировой торговли.

Автор:
Татьяна Бессараб