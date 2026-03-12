- Категория
Рынок гелия на грани кризиса: как война на Ближнем Востоке ударит по МРТ и чипам
Военные действия с участием Ирана привели к серьезным сбоям в переработке природного газа в Катаре, что повлекло за собой резкое удорожание гелия на мировых рынках.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .
Государственный энергетический гигант QatarEnergy был вынужден остановить работу мощного объекта по производству сжиженного природного газа и объявить о состоянии форс-мажора.
Поскольку гелий добывается как сопутствующий продукт при переработке газа, любая остановка линий СПГ автоматически прекращает поставки этого дефицитного ресурса.
Катар является одним из ключевых игроков, обеспечивая почти треть мировых потребностей в гелии. По данным Геологической службы США, в 2025 году страна произвела около 63 миллионов кубических метров этого газа из общемировых 190 миллионов.
Ситуация усугубляется тем, что рынок гелия имеет очень ограниченные свободные производственные мощности и небольшие объемы хранилищ, что практически лишает покупателей возможности найти альтернативные источники поставок в краткосрочной перспективе.
Специфика ценообразования
Рынок гелия отличается низкой прозрачностью, поскольку большинство сделок заключается из-за долгосрочных контрактов, а не из-за открытых биржевых площадок.
Однако на спотовом рынке уже зафиксировано удвоение цен с начала кризиса .
Аналитики прогнозируют, что в случае длительных перебоев цена может достичь исторических пиков более 2000 долларов за тысячу кубических футов.
Кроме того, гелий имеет ограниченный срок хранения в жидком состоянии — обычно его необходимо доставить конечному потребителю в течение 45 дней после разрежения, в противном случае газ начинает испаряться, что добавляет сложности в период нестабильной логистики.
Последствия для промышленности
При дальнейшем сокращении предложения поставщики вводят жесткую иерархию распределения объемов.
Самым высоким приоритетом являются медицинские системы МРТ и ракетно-космическая отрасль, которые, вероятно, будут получать 100% своих потребностей.
В то же время производители полупроводников могут рассчитывать на 95% от необходимого объема, в то время как менее критические отрасли, такие как сварка, производство водолазного снаряжения или товаров для праздников, столкнутся с существенными ограничениями.
Наибольшие финансовые потери от шока предложения уже понесут ведущие мировые газовые компании, включая Air Liquide, Linde и Air Products.
Напомним, самый крупный в мире завод по производству LPG в Катаре не работает с прошлой недели, что создает серьезные риски для мировой торговли.