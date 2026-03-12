Рынок гелия на грани кризиса: как война на Ближнем Востоке ударит по МРТ и чипам

Военные действия с участием Ирана привели к серьезным сбоям в переработке природного газа в Катаре, что повлекло за собой резкое удорожание гелия на мировых рынках.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Государственный энергетический гигант QatarEnergy был вынужден остановить работу мощного объекта по производству сжиженного природного газа и объявить о состоянии форс-мажора.

Поскольку гелий добывается как сопутствующий продукт при переработке газа, любая остановка линий СПГ автоматически прекращает поставки этого дефицитного ресурса.

Катар является одним из ключевых игроков, обеспечивая почти треть мировых потребностей в гелии. По данным Геологической службы США, в 2025 году страна произвела около 63 миллионов кубических метров этого газа из общемировых 190 миллионов.

Ситуация усугубляется тем, что рынок гелия имеет очень ограниченные свободные производственные мощности и небольшие объемы хранилищ, что практически лишает покупателей возможности найти альтернативные источники поставок в краткосрочной перспективе.

Специфика ценообразования

Рынок гелия отличается низкой прозрачностью, поскольку большинство сделок заключается из-за долгосрочных контрактов, а не из-за открытых биржевых площадок.

Однако на спотовом рынке уже зафиксировано удвоение цен с начала кризиса .

Аналитики прогнозируют, что в случае длительных перебоев цена может достичь исторических пиков более 2000 долларов за тысячу кубических футов.

Кроме того, гелий имеет ограниченный срок хранения в жидком состоянии — обычно его необходимо доставить конечному потребителю в течение 45 дней после разрежения, в противном случае газ начинает испаряться, что добавляет сложности в период нестабильной логистики.

Последствия для промышленности

При дальнейшем сокращении предложения поставщики вводят жесткую иерархию распределения объемов.

Самым высоким приоритетом являются медицинские системы МРТ и ракетно-космическая отрасль, которые, вероятно, будут получать 100% своих потребностей.

В то же время производители полупроводников могут рассчитывать на 95% от необходимого объема, в то время как менее критические отрасли, такие как сварка, производство водолазного снаряжения или товаров для праздников, столкнутся с существенными ограничениями.

Наибольшие финансовые потери от шока предложения уже понесут ведущие мировые газовые компании, включая Air Liquide, Linde и Air Products.

Напомним, самый крупный в мире завод по производству LPG в Катаре не работает с прошлой недели, что создает серьезные риски для мировой торговли.