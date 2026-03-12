Ринок гелію на межі кризи: як війна на Близькому Сході вдарить по МРТ та чипах

Військові дії за участю Ірану призвели до серйозних збоїв у переробці природного газу в Катарі, що спричинило різке здорожчання гелію на світових ринках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Державний енергетичний гігант QatarEnergy був змушений зупинити роботу потужного об'єкта з виробництва зрідженого природного газу та оголосити про стан форс-мажору.

Оскільки гелій видобувається як супутній продукт під час переробки газу, будь-яка зупинка ліній ЗПГ автоматично припиняє постачання цього дефіцитного ресурсу.

Катар є одним із ключових гравців, забезпечуючи майже третину світових потреб у гелії. За даними Геологічної служби США, у 2025 році країна виробила близько 63 мільйонів кубічних метрів цього газу із загальносвітових 190 мільйонів.

Ситуація ускладнюється тим, що ринок гелію має дуже обмежені вільні виробничі потужності та невеликі обсяги сховищ, що практично позбавляє покупців можливості знайти альтернативні джерела постачання у короткостроковій перспективі.

Специфіка ціноутворення

Ринок гелію відрізняється низькою прозорістю, оскільки більшість угод укладається через довгострокові контракти, а не через відкриті біржові майданчики.

Проте на спотовому ринку вже зафіксовано подвоєння цін з початку кризи.

Аналітики прогнозують, що у разі тривалих перебоїв ціна може сягнути історичних піків понад 2000 доларів за тисячу кубічних футів.

Крім того, гелій має обмежений термін зберігання у рідкому стані — зазвичай його необхідно доставити кінцевому споживачеві протягом 45 днів після розрідження, інакше газ починає випаровуватися, що додає складнощів у період нестабільної логістики.

Наслідки для промисловості

У разі подальшого скорочення пропозиції постачальники запроваджують жорстку ієрархію розподілу обсягів.

Найвищий пріоритет мають медичні системи МРТ та ракетно-космічна галузь, які, ймовірно, отримуватимуть 100% своїх потреб.

Водночас виробники напівпровідників можуть розраховувати на 95% від необхідного обсягу, тоді як менш критичні галузі, такі як зварювання, виробництво водолазного спорядження або товарів для свят, зіткнуться з суттєвими обмеженнями.

Найбільших фінансових втрат від шоку пропозиції вже зазнають провідні світові газові компанії, включаючи Air Liquide, Linde та Air Products.

Нагадаємо, найбільший у світі завод із виробництва LPG у Катарі не працює з минулого тижня, що створює серйозні ризики для світової торгівлі.