Рынок молочных продуктов: цены растут, сырье дешевеет

На мировом рынке молочных продуктов наблюдается устойчивая тенденция роста цен, несмотря на снижение стоимости молока-сырья. Спрос остается высоким, а избыток сырого молока создает дополнительное давление на рынок, в частности, в Европе, Океании и США.

Спрос и переизбыток молока формируют новые цены

В Европе производство молока сезонно растет и показывает положительную годовую динамику. Прогнозируется, что тенденция сохранится и дальше, несмотря на низкие закупочные цены. Операторы рынка отмечают стабильные продажи внутри региона и оживление экспорта. При этом переизбыток сырья остается ключевым фактором давления на цены.

Несмотря на активную переработку, частично компенсирующую падение доходов фермеров, спотовые цены на молоко остаются низкими и продолжают снижаться.

В Океании также наблюдается рост производства молока. В Новой Зеландии этот тренд носит длительный характер, а в Австралии восстановление отрасли продолжается после затяжного спада. В отличие от Европы фермеры этого региона выиграют от одновременного подорожания готовой продукции и роста цен на сырье.

Ключевой игрок рынка, компания Fonterra, уже пересмотрела прогноз закупочных цен в сторону повышения. Дополнительно на рынок влияет сезонное сокращение производства, улучшающее баланс между спросом и предложением.

Позитивную динамику демонстрируют и международные биржевые торги по молочной продукции, где большинство товаров продолжают дорожать.

В США производство молока также растет, причем темпы увеличения постепенно ускоряются. Избыток сырья в условиях стабильного спроса стимулирует перерабатывающие предприятия наращивать объемы, рассчитывая на дальнейшую активность рынка.

Ранее сообщалось, что мировой рынок сливочного масла демонстрирует существенные ценовые колебания, а Украина остается под давлением из-за увеличенных складских запасов и малодоходных цен. Самое дорогое масло предлагает Новая Зеландия, самое дешевое – США, а украинские экспортеры ориентируются на средний ценовой сегмент ЕС.