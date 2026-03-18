Ринок молочних продуктів: ціни ростуть, сировина дешевшає

На світовому ринку молочних продуктів спостерігається стійка тенденція до зростання цін, незважаючи на зниження вартості молока-сировини. Попит залишається високим, а надлишок сирого молока створює додатковий тиск на ринок, зокрема в Європі, Океанії та США.

Попит і надлишок молока формують нові ціни

У Європі виробництво молока сезонно зростає та демонструє позитивну річну динаміку. Прогнозується, що тенденція збережеться і надалі, незважаючи на низькі закупівельні ціни. Оператори ринку відзначають стабільні продажі всередині регіону та пожвавлення експорту. При цьому надлишок сировини залишається ключовим фактором тиску на ціни.

Попри активну переробку, яка частково компенсує падіння доходів фермерів, спотові ціни на молоко залишаються низькими і продовжують знижуватися.

У Океанії також спостерігається зростання виробництва молока. У Новій Зеландії цей тренд має тривалий характер, а в Австралії відновлення галузі триває після затяжного спаду. На відміну від Європи, фермери цього регіону виграють від одночасного подорожчання готової продукції та зростання цін на сировину.

Ключовий гравець ринку, компанія Fonterra, вже переглянула прогноз закупівельних цін у бік підвищення. Додатково на ринок впливає сезонне скорочення виробництва, що покращує баланс між попитом і пропозицією.

Позитивну динаміку демонструють і міжнародні біржові торги молочною продукцією, де більшість товарів продовжують дорожчати.

У США виробництво молока також зростає, причому темпи збільшення поступово прискорюються. Надлишок сировини за умов стабільного попиту стимулює переробні підприємства нарощувати обсяги, розраховуючи на подальшу активність ринку.

Раніше повідомлялось, що світовий ринок вершкового масла демонструє суттєві цінові коливання, а Україна залишається під тиском через збільшені складські запаси та малоприбуткові ціни. Найдорожче масло пропонує Нова Зеландія, найдешевше - США, а українські експортери орієнтуються на середній ціновий сегмент ЄС.