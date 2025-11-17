Рынок мотоциклов в октябре: какие модели выбирали украинцы

В октябре украинцы оформили 4,9 тысяч покупок мотоциклов всех типов. Это на 33,1% меньше, чем в сентябре, однако на 9,8% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Такое месячное падение объясняется сезонностью, а рост в годовой динамике – общим оживлением рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Большинство оформлений – новый импорт, составивший 57,9% или 2828 единиц. На внутреннем рынке состоялось 1694 сделки купли-продажи – это 34,7% общего объема. Еще 364 мотоцикла (7,4%) были завезены из-за границы как подержанные.

Сегментная динамика показывает, что в октябре внутренние перепродажи мотоциклов сократились на 34,3% по сравнению с сентябрем, а в годовом исчислении уменьшились на 1,9%. Импорт б/у мототехники также упал – на 36,7% в месячном сравнении, зато в годовом вырос на 31,4%.

Вместо этого импорт новых мотоциклов уменьшился на 31,7% против сентября, но все же показал прирост в 15,6% по сравнению с октябрем прошлого года.

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

Внутренний рынок перепродаж оказался наиболее разнообразным. В топ-10 – смесь японских и бюджетных китайских марок. Лидером стала Honda, сохраняющая стабильно высокий спрос благодаря своей надежности. Также среди предпочтений украинцев – Yamaha, Suzuki и Kawasaki.

Рядом с ними уверенно держатся более доступные бренды из Китая, среди которых Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark и Shineray. Это разделяет рынок на две группы покупателей: ищущих недорогой транспорт для ежедневных нужд и тех, кто предпочитает проверенные временем японские мотоциклы.

Местные и советские марки, в отличие от сегмента легковых автомобилей, в Топ-10 не попали: JAWA – на 16-м месте, ИЖ – на 19-м, КМЗ – на 22-м, ММВЗ – на 26-м.

Самые популярные б/у мотоциклы, импортируемые из-за рубежа

Сегмент импортируемой б/у мототехники – территория энтузиастов, где массовых бюджетных моделей почти нет. Здесь доминирует "большая японская четверка" – Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki.

Другая часть рейтинга – это премиальные и культовые бренды: Harley-Davidson, Indian, Ducati, BMW, Triumph, KTM. В этом сегменте украинцы покупают в основном эмоциональные, имиджевые мотоциклы, а не утилитарный транспорт.

Самые новые мотоциклы

Рынок новых мотоциклов является полной противоположностью импорта б/у. Здесь доминируют прагматизм и доступность, а лидерство практически полностью принадлежит производителям из Китая и Индии.

В продажах преобладают Spark, Forte, Musstang, Lifan, Kovi, а также Geon, Tekken, Loncin, Viper. Единственный индийский бренд в десятке – Bajaj, также работающий в бюджетном сегменте.

Это транспорт для утилитарных задач: курьерской доставки, работы в сельской местности или как первое доступное двухколесное средство.

Эксперт авторынка Остап Новицкий отмечает, что почти 58% октябрьских регистраций приходится на новые мотоциклы – и это стабильный тренд. Спрос держится в основном за счет импорта из Китая и Индии.

По его словам, украинские производители могли бы занять эту нишу, как это произошло на рынке прицепов для легковушек, где 90% продаж занимают отечественные модели. Мототехника охватывает не только мотоциклы, но и широкую линейку технических изделий – от генераторов и мотопомп до минитрактора.

Напомним, в сентябре рынок мотоциклов традиционно замедлился после летнего пика, однако в годовом исчислении демонстрирует рост. Всего в прошлом месяце украинцы оформили 7 тысяч покупок мотоциклов всех типов – это на 18,1% меньше, чем в августе, но на 11,2% больше, чем в сентябре 2024 года.