Ринок мотоциклів у жовтні: які моделі обирали українці

У жовтні українці оформили 4,9 тисячі покупок мотоциклів усіх типів. Це на 33,1% менше, ніж у вересні, однак на 9,8% більше порівняно з жовтнем минулого року. Таке місячне падіння пояснюється сезонністю, а зростання у річній динаміці – загальним пожвавленням ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Більшість оформлень – новий імпорт, який становив 57,9% або 2828 одиниць. На внутрішньому ринку відбулося 1694 угоди купівлі-продажу – це 34,7% від загального обсягу. Ще 364 мотоцикли (7,4%) були завезені з-за кордону як вживані.

Сегментна динаміка показує, що у жовтні внутрішні перепродажі мотоциклів скоротилися на 34,3% порівняно з вереснем, а у річному вимірі зменшилися на 1,9%. Імпорт вживаної мототехніки також упав – на 36,7% у місячному порівнянні, зате у річному зріс на 31,4%.

Натомість імпорт нових мотоциклів зменшився на 31,7% проти вересня, але все ж показав приріст у 15,6% порівняно з жовтнем минулого року.

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

Внутрішній ринок перепродажів виявився найбільш різноманітним. У топ-10 – суміш японських та бюджетних китайських марок. Лідером стала Honda, яка зберігає стабільно високий попит завдяки своїй надійності. Також серед уподобань українців – Yamaha, Suzuki та Kawasaki.

Поруч із ними впевнено тримаються доступніші бренди з Китаю, серед яких Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark та Shineray. Це розділяє ринок на дві групи покупців: тих, хто шукає недорогий транспорт для щоденних потреб, і тих, хто віддає перевагу перевіреним часом японським мотоциклам.

Місцеві та радянські марки, на відміну від сегмента легковиків, у Топ-10 не потрапили: JAWA – на 16-му місці, ІЖ – на 19-му, КМЗ – на 22-му, ММВЗ – на 26-му.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, імпортовані з-за кордону

Сегмент імпортованої вживаної мототехніки – територія ентузіастів, де масових бюджетних моделей майже немає. Тут домінує "велика японська четвірка" – Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki.

Інша частина рейтингу – це преміальні та культові бренди: Harley-Davidson, Indian, Ducati, BMW, Triumph, KTM. У цьому сегменті українці купують здебільшого емоційні, іміджеві мотоцикли, а не утилітарний транспорт.

Найпопулярніші нові мотоцикли

Ринок нових мотоциклів є повною протилежністю імпорту вживаних. Тут домінують прагматизм та доступність, а лідерство практично повністю належить виробникам із Китаю та частково Індії.

У продажах переважають Spark, Forte, Musstang, Lifan, Kovi, а також Geon, Tekken, Loncin, Viper. Єдиний індійський бренд у десятці – Bajaj, який також працює у бюджетному сегменті.

Це транспорт для утилітарних завдань: кур’єрської доставки, роботи в сільській місцевості чи як перший доступний двоколісний засіб.

Експерт авторинку Остап Новицький зазначає, що майже 58% жовтневих реєстрацій припадають на нові мотоцикли – і це стабільний тренд. Попит тримається переважно за рахунок імпорту з Китаю та Індії.

За його словами, українські виробники могли б зайняти цю нішу, як це сталося на ринку причепів для легковиків, де 90% продажів займають вітчизняні моделі. Мототехніка охоплює не лише мотоцикли, а й широку лінійку технічних виробів – від генераторів і мотопомп до мінітракторів.

Нагадаємо, у вересні ринок мотоциклів традиційно сповільнився після літнього піку, однак у річному вимірі демонструє зростання. Загалом минулого місяця українці оформили 7 тисяч покупок мотоциклів усіх типів — це на 18,1% менше, ніж у серпні, але на 11,2% більше, ніж у вересні 2024 року.