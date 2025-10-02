Рынок нефти: как перебои экспорта из России влияют на цены

Цены на нефть немного выросли после трех предыдущих сессий с понижением. Поддержку рынку оказывают опасения по поводу возможных перебоев в экспорте российской сырой нефти, в то же время риски избытка предложения ограничивают динамику роста.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на нефть?

Цены на нефть несколько поднялись: фьючерсы на Brent выросли на 14 центов (0,2%) – до 65,49 доллара за баррель, а американская WTI подорожала на 14 центов (0,2%) – до 61,92 доллара за баррель.

Как отметил аналитик UBS Джованни Стауново, на рынке снова появились опасения по поводу возможных перебоев в поставках российской нефти, однако пока реальных сбоев нет, а колебания остаются незначительными.

Ситуация обострилась после заявления министров финансов стран "Большой семерки", которые пообещали усилить давление на Россию, в частности, против компаний, которые наращивают закупки российской нефти или помогают обходить санкции.

По словам главного стратега Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава, интерес инвесторов к закупкам возрос, когда WTI приблизилась к уровню поддержки в 60 долларов. Дополнительное влияние на рынок оказали геополитические риски и спекуляции по возможному усилению санкций против российской нефти.

Между тем, Reuters сообщило, что США предоставят Украине разведывательные данные для ударов ракетами большой дальности по российской энергетической инфраструктуре, подтвердив информацию, которую ранее опубликовал Wall Street Journal.

Это облегчит Украине атаки на нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и другую инфраструктуру с целью лишения Кремля доходов и нефти.

Цены на нефть поддерживают спрос Китая

Рост спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, помог удержать цены от падения, отмечают трейдеры. В то же время, закрытие правительства США усилило обеспокоенность состоянием мировой экономики, а ожидания увеличения добычи ОПЕК+ ограничили потенциал для дальнейшего роста.

По данным источников, ОПЕК+ в ноябре может принять решение о повышении добычи нефти до 500 тысяч баррелей в день в три раза больше, чем в октябре. Это шаг, на который рассчитывает Саудовская Аравия, стремясь вернуть долю рынка.

Аналитики отмечают, что недавнее снижение цен было связано с опасениями перенасыщения рынка, но разворот динамики свидетельствует: трейдеры не уверены, что ситуация будет столь критичной.

Между тем, Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов сырой нефти на 1,8 миллиона баррелей за неделю до 26 сентября — до 416,5 миллиона баррелей. Это превысило прогнозы аналитиков Reuters, ожидавших прирост всего на 1 миллион баррелей.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна продолжит закупки российской нефти. Такое заявление прозвучало после его разговора с президентом США Дональдом Трампом, призвавшим Будапешт отказаться от российского топлива.