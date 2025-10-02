Ринок нафти: як перебої експорту з Росії впливають на ціни

Ціни на нафту трохи зросли після трьох попередніх сесій зі зниженням. Підтримку ринку надають побоювання щодо можливих перебоїв у експорті російської сирої нафти, водночас ризики надлишку пропозиції обмежують динаміку зростання.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту?

Ціни на нафту дещо піднялися: ф'ючерси на Brent зросли на 14 центів (0,2%) — до 65,49 долара за барель, а американська WTI подорожчала на 14 центів (0,2%) — до 61,92 долара за барель.

Як зазначив аналітик UBS Джованні Стауново, на ринку знову з’явилися побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні російської нафти, однак наразі реальних збоїв немає, а коливання залишаються незначними.

Ситуація загострилася після заяви міністрів фінансів країн "Великої сімки", які пообіцяли посилити тиск на Росію, зокрема проти компаній, що нарощують закупівлі російської нафти або допомагають обходити санкції.

За словами головного стратега Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукави, інтерес інвесторів до закупівель зріс, коли WTI наблизилася до рівня підтримки у 60 доларів. Додатковий вплив на ринок мали геополітичні ризики та спекуляції щодо можливого посилення санкцій проти російської нафти.

Тим часом Reuters повідомило, що США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів ракетами великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, підтвердивши інформацію, яку раніше опублікував Wall Street Journal.

Це полегшить Україні атаки на нафтопереробні заводи, трубопроводи та іншу інфраструктуру з метою позбавлення Кремля доходів та нафти.

Ціни на нафту підтримує попит Китаю

Зростання попиту з боку Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, допомогло втримати ціни від падіння, зазначають трейдери. Водночас закриття уряду США посилило занепокоєння щодо стану світової економіки, а очікування збільшення видобутку ОПЕК+ обмежили потенціал для подальшого зростання.

За даними джерел, ОПЕК+ у листопаді може ухвалити рішення про підвищення видобутку нафти до 500 тисяч барелів на день — утричі більше, ніж у жовтні. Це крок, на який, зокрема, розраховує Саудівська Аравія, прагнучи повернути частку ринку.

Аналітики зазначають, що нещодавнє зниження цін було пов’язане з побоюваннями перенасичення ринку, але розворот динаміки свідчить: трейдери не впевнені, що ситуація буде настільки критичною.

Тим часом Управління енергетичної інформації США повідомило про зростання запасів сирої нафти на 1,8 мільйона барелів за тиждень до 26 вересня — до 416,5 мільйона барелів. Це перевищило прогнози аналітиків Reuters, які очікували приріст лише на 1 мільйон барелів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його країна продовжить закупівлі російської нафти. Така заява пролунала після його розмови із президентом США Дональдом Трампом, який закликав Будапешт відмовитися від російського палива.