Рынок новых грузовиков в сентябре: продажи выросли на 19%

В сентябре 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) было реализовано 1113 единиц.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем 2024 года спрос вырос на 4%, а по отношению к августу этого года продажи поднялись на 19%.

В пятерку самых популярных марок сентября вошли:

Peugeot – 171 авто;

Citroen – 125 авто;

Renault – 124 авто;

Fiat – 102 авто;

MAN – 88 авто.

С начала 2025 года украинский автопарк грузовых и специальных машин пополнили 8650 новых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в августе 2025 года в Украине зафиксировано падение спроса на новые коммерческие автомобили. За месяц было реализовано 937 грузовых и специальных авто, что на 4% меньше, чем в июле и на 14% меньше, чем в августе прошлого года.