Ринок нових вантажівок у вересні: продажі зросли на 19%

У вересні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажних і спеціальних) було реалізовано 1113 одиниць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з вереснем 2024 року попит зріс на 4%, а відносно серпня цього року продажі піднялися на 19%.

До п’ятірки найпопулярніших марок вересня увійшли:

Peugeot – 171 авто;

Citroën – 125 авто;

Renault – 124 авто;

Fiat – 102 авто;

MAN – 88 авто.

З початку 2025 року український автопарк вантажних і спеціальних машин поповнили 8650 нових автомобілів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у серпні 2025 року в Україні зафіксовано падіння попиту на нові комерційні автомобілі. За місяць було реалізовано 937 вантажних та спеціальних авто, що на 4% менше, ніж у липні, і на 14% менше, ніж у серпні минулого року.