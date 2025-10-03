- Категорія
Ринок нових вантажівок у вересні: продажі зросли на 19%
У вересні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажних і спеціальних) було реалізовано 1113 одиниць.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Порівняно з вереснем 2024 року попит зріс на 4%, а відносно серпня цього року продажі піднялися на 19%.
До п’ятірки найпопулярніших марок вересня увійшли:
- Peugeot – 171 авто;
- Citroën – 125 авто;
- Renault – 124 авто;
- Fiat – 102 авто;
- MAN – 88 авто.
З початку 2025 року український автопарк вантажних і спеціальних машин поповнили 8650 нових автомобілів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, у серпні 2025 року в Україні зафіксовано падіння попиту на нові комерційні автомобілі. За місяць було реалізовано 937 вантажних та спеціальних авто, що на 4% менше, ніж у липні, і на 14% менше, ніж у серпні минулого року.