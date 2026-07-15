Рынок седельных тягачей в Украине вырос более чем на 50% в год

В июне украинский рынок седельных тягачей составил 1646 машин. Все подсегменты показали годовой рост более чем на 50%, а самая заметная месячная динамика была в сегменте новых импортируемых тягачей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Наибольшую долю рынка сформировали внутренние перепродажи б/у тягачей — 950 единиц, или 57,7% от общего количества. По сравнению с маем этот сегмент снизился на 7,6%, однако в годовом исчислении вырос на 54,2%.

Импортируемых подержанных тягачей в июне зарегистрировали 570 единиц. Их доля составила 34,6% рынка. За месяц этот сегмент сократился на 2,2%, но по сравнению с июнем прошлого года вырос на 53,6%.

Новых импортируемых тягачей зарегистрировали 126 единиц, что составляет 7,7% рынка. Именно этот сегмент показал самый высокий месячный рост – на 31,2%. В годовом исчислении количество новых тягачей увеличилось на 51,8%.

На внутреннем рынке подержанных тягачей лидером остался DAF XF – 292 регистрации. Далее следуют Volvo FH со 148 регистрациями и MAN TGX со 139 регистрациями.

В нижней части первой десятки остаются модели предыдущих поколений, которые используются для внутренних и региональных перевозок. В частности, Renault Magnum и Renault Premium имели по 52 регистрации, MAN TGA - 46.

В сегменте импортируемых б/у тягачей спрос также сосредоточен на магистральных моделях европейского производства. По данным ИДА, здесь сильные позиции имеет MAN TGX, в частности, из-за предложения машин стандарта Euro 6 на европейских площадках.

Среди новых тягачей первое место занял Volvo FH – 47 регистраций. Вторым стал Scania R-Series с 26 регистрациями.

Также в июньской статистике новых тягачей были более дорогие магистральные модели, в частности Scania S-Series - 9 единиц и DAF XG - 5 единиц.

В июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.