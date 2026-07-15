Ринок сідлових тягачів в Україні зріс більш як на 50% за рік

У червні український ринок сідлових тягачів становив 1646 машин. Усі підсегменти показали річне зростання більш як на 50%, а найпомітніша місячна динаміка була у сегменті нових імпортованих тягачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Найбільшу частку ринку сформували внутрішні перепродажі вживаних тягачів — 950 одиниць, або 57,7% від загальної кількості. Порівняно з травнем цей сегмент знизився на 7,6%, однак у річному вимірі зріс на 54,2%.

Імпортованих вживаних тягачів у червні зареєстрували 570 одиниць. Їхня частка становила 34,6% ринку. За місяць цей сегмент скоротився на 2,2%, але порівняно з червнем минулого року зріс на 53,6%.

Нових імпортованих тягачів зареєстрували 126 одиниць, що становить 7,7% ринку. Саме цей сегмент показав найвище місячне зростання — на 31,2%. У річному вимірі кількість нових тягачів збільшилася на 51,8%.

На внутрішньому ринку вживаних тягачів лідером залишився DAF XF — 292 реєстрації. Далі йдуть Volvo FH із 148 реєстраціями та MAN TGX із 139 реєстраціями.

У нижній частині першої десятки залишаються моделі попередніх поколінь, які використовують для внутрішніх і регіональних перевезень. Зокрема, Renault Magnum і Renault Premium мали по 52 реєстрації, MAN TGA — 46.

У сегменті імпортованих вживаних тягачів попит також зосереджений на магістральних моделях європейського виробництва. За даними ІДА, тут сильні позиції має MAN TGX, зокрема через пропозицію машин стандарту Euro 6 на європейських майданчиках.

Серед нових тягачів перше місце посів Volvo FH — 47 реєстрацій. Другим став Scania R-Series із 26 реєстраціями.

Також у червневій статистиці нових тягачів були дорожчі магістральні моделі, зокрема Scania S-Series — 9 одиниць та DAF XG — 5 одиниць.

Додамо, у червні український ринок нових комерційних автомобілів продемонстрував суттєве зростання. За місяць було реалізовано 1206 вантажівок і спецавтомобілів, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.