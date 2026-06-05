Український автопарк поповнився понад 5 тисячами нових вантажівок

У травні 2026 року в Україні реалізували 1032 нові комерційні автомобілі - вантажівки та спецтехніку. Попри зниження продажів на 8% порівняно з квітнем, у річному вимірі ринок зріс на 8%, а лідером за кількістю реєстрацій став Renault.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".

Ринок нових вантажівок

Порівняно з квітнем попит на нові комерційні автомобілі зменшився на 8%. Водночас у річному вимірі ринок продемонстрував позитивну динаміку: продажі зросли на 8% порівняно з травнем 2025 року.

Загалом від початку року український парк вантажних і спеціальних автомобілів поповнився 5065 новими машинами, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лідером ринку у травні стала марка Renault із результатом 144 реалізовані автомобілі. До першої п’ятірки також увійшли Fiat (84 авто), Volkswagen (83), Mercedes-Benz (77) та Opel (72).

Таким чином, попри незначне місячне скорочення продажів, ринок нових комерційних автомобілів в Україні продовжує демонструвати зростання у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, попри війну та економічну невизначеність, український бізнес у 2026 році активніше оновлює корпоративний транспорт. Однак це стосується насамперед вантажівок та автобусів — сегмент легкових авто досі не повернувся до довоєнних показників.