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Украинский автопарк пополнился более 5 тысяч новых грузовиков

Водитель за рулем
Названы самые популярные марки новых грузовиков в Украине / Unsplash

В мае 2026 года в Украине реализовали 1032 новых коммерческих автомобиля - грузовика и спецтехнику. Несмотря на снижение продаж на 8% по сравнению с апрелем, в годовом исчислении рынок вырос на 8%, а лидером по количеству регистраций стал Renault.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Рынок новых грузовиков

По сравнению с апрелем, спрос на новые коммерческие автомобили уменьшился на 8%. В то же время, в годовом измерении рынок продемонстрировал положительную динамику: продажи выросли на 8% по сравнению с маем 2025 года.

В целом, с начала года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнился 5065 новыми машинами, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером рынка в мае стала марка Renault с результатом 144 реализуемых автомобилей. В первую пятерку также вошли Fiat (84 авто), Volkswagen (83), Mercedes-Benz (77) и Opel (72).

Таким образом, несмотря на незначительное месячное сокращение продаж рынок новых коммерческих автомобилей в Украине продолжает демонстрировать рост по сравнению с прошлым годом.

Напомним, несмотря на войну и экономическую неопределенность, украинский бизнес в 2026 году активнее обновляет корпоративный транспорт. Однако это касается, прежде всего, грузовиков и автобусов — сегмент легковых авто до сих пор не вернулся к довоенным показателям.

Автор:
Ольга Опенько