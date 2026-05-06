Рынок сои в Украине: переработчики конкурируют с экспортерами за остатки урожая

соя
Цены на сою в Украине остаются высокими благодаря внутреннему спросу / Depositphotos

В Украине спрос на сою со стороны заводов превышает активность экспортеров. Из-за дефицита крупных партий экспортные программы сокращаются, а закупочные цены внутри страны растут.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Цены на сою с ГМО при доставке в порты составляют 430–435 $/т. Стоимость сои без ГМО выросла на 5–10$/т и зафиксировалась на уровне 465–470$/т в портах и на западной границе. За прошедшую неделю внутренние закупочные цены на сою с ГМО выросли на 200–300 грн/т и составляют 21000–21700 грн/т (420–430 $/т без НДС) с доставкой на перерабатывающий завод. Цена на сою без ГМО с доставкой на заводы достигла 21500–21700 грн/т.

Показатели экспорта в апреле составили 158,5 тыс. т. Общий объем отгрузок с начала сезона достиг 1,65 млн т. Аналитики прогнозируют, что общий экспорт за сезон не превысит 2 млн т. Это позволит украинским переработчикам обработать до 3 млн т сырья.

На мировой рынок влияет активность Южной Америки, насыщающая рынок соей и дробью. Это создает предпосылки для понижения цен, однако высокая стоимость нефти выступает фактором поддержки рынка. Агентство StoneX повысило прогноз урожая сои в Бразилии на 2025/26 маркетинговый год на 1,9 млн т до 181,6 млн т. Этот показатель на 1,6 млн т выше прогнозов USDA.

Несмотря на ожидания большого урожая в Бразилии и низкие темпы экспорта из США, цены на сою пока не снижаются. Рынок удерживает позиции благодаря высокой стоимости соевого масла.

Ранее сообщалось, что рынок сои на Украине находится в состоянии относительного баланса. Несмотря на общемировую тенденцию к понижению, внутренние цены уверенно удерживаются благодаря активности заводов-переработчиков.

Автор:
Татьяна Ковальчук