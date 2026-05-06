Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок сої в Україні: переробники конкурують з експортерами за залишки врожаю

соя
Ціни на сою в Україні залишаються високими завдяки внутрішньому попиту / Depositphotos

В Україні попит на сою з боку заводів перевищує активність експортерів. Через дефіцит великих партій експортні програми скорочуються, а закупівельні ціни всередині країни зростають.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ціни на сою з ГМО при доставці до портів становлять 430–435 $/т. Вартість сої без ГМО зросла на 5–10 $/т і зафіксувалася на рівні 465–470 $/т у портах та на західному кордоні. Протягом минулого тижня внутрішні закупівельні ціни на сою з ГМО зросли на 200–300 грн/т і становлять 21000–21700 грн/т (420–430 $/т без ПДВ) з доставкою на переробний завод. Ціна на сою без ГМО з доставкою на заводи сягнула 21500–21700 грн/т.

Показники експорту у квітні склали 158,5 тис. т. Загальний обсяг відвантажень з початку сезону досяг 1,65 млн т. Аналітики прогнозують, що загальний експорт за сезон не перевищить 2 млн т. Це дозволить українським переробникам опрацювати до 3 млн т сировини.

На світовий ринок впливає активність Південної Америки, яка насичує ринок соєю та шротом. Це створює передумови для зниження цін, проте висока вартість нафти виступає фактором підтримки ринку. Агенція StoneX підвищила прогноз врожаю сої в Бразилії на 2025/26 маркетинговий рік на 1,9 млн т до 181,6 млн т. Цей показник на 1,6 млн т вищий за прогнози USDA.

Попри очікування великого врожаю в Бразилії та низькі темпи експорту зі США, ціни на сою поки не знижуються. Ринок утримує позиції завдяки високій вартості соєвої олії.

Раніше повідомлялося, що ринок сої в Україні перебуває у стані відносного балансу. Попри загальносвітову тенденцію до зниження, внутрішні ціни впевнено утримуються завдяки активності заводів-переробників.

Автор:
Тетяна Ковальчук