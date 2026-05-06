Ринок сої в Україні: переробники конкурують з експортерами за залишки врожаю

В Україні попит на сою з боку заводів перевищує активність експортерів. Через дефіцит великих партій експортні програми скорочуються, а закупівельні ціни всередині країни зростають.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ціни на сою з ГМО при доставці до портів становлять 430–435 $/т. Вартість сої без ГМО зросла на 5–10 $/т і зафіксувалася на рівні 465–470 $/т у портах та на західному кордоні. Протягом минулого тижня внутрішні закупівельні ціни на сою з ГМО зросли на 200–300 грн/т і становлять 21000–21700 грн/т (420–430 $/т без ПДВ) з доставкою на переробний завод. Ціна на сою без ГМО з доставкою на заводи сягнула 21500–21700 грн/т.

Показники експорту у квітні склали 158,5 тис. т. Загальний обсяг відвантажень з початку сезону досяг 1,65 млн т. Аналітики прогнозують, що загальний експорт за сезон не перевищить 2 млн т. Це дозволить українським переробникам опрацювати до 3 млн т сировини.

На світовий ринок впливає активність Південної Америки, яка насичує ринок соєю та шротом. Це створює передумови для зниження цін, проте висока вартість нафти виступає фактором підтримки ринку. Агенція StoneX підвищила прогноз врожаю сої в Бразилії на 2025/26 маркетинговий рік на 1,9 млн т до 181,6 млн т. Цей показник на 1,6 млн т вищий за прогнози USDA.

Попри очікування великого врожаю в Бразилії та низькі темпи експорту зі США, ціни на сою поки не знижуються. Ринок утримує позиції завдяки високій вартості соєвої олії.

Раніше повідомлялося, що ринок сої в Україні перебуває у стані відносного балансу. Попри загальносвітову тенденцію до зниження, внутрішні ціни впевнено утримуються завдяки активності заводів-переробників.