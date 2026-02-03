Рынок техники выходит из тени: официальные выручки выросли вдвое всего за четыре месяца

Детенизация рынка электроники в 2025 году принесла значительные дивиденды экономике: официальные выручки подскочили на 53,4% (или на 8,2 млрд грн), а количество выданных фискальных чеков увеличилось на 1,6 млн единиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и.о. о. главы ДПС Леси Карнаух.

По ее словам, из-за "серого" рынка техники государство теряет огромные ресурсы. В то время как одни играют по правилам и честно платят налоги, другие выдумывают схемы для торговли в тени.

Осенью прошлого года ДПС вместе с руководителями БЭБ Александром Цивинским и Госфинмониторинга Филиппом Прониным встретились с представителями сетей техники и электроники.

"Тогда договорились с участниками рынка работать вместе, чтобы изменить ситуацию. Потому что без совместных действий честные и единые правила не будут действовать. Уже фиксируем расширение легального сегмента рынка и рост налоговой культуры бизнеса", - добавила Леся Карнаух.

Динамика официальных выручок в 2025 году:

Сентябрь - 15,3 млрд грн;

Октябрь - 16,7 млрд грн;

Ноябрь – 21,7 млрд грн;

Декабрь - 23,5 млрд грн.

Всего за четыре месяца официальное обращение рынка выросло на 53,4%, что свидетельствует о переходе значительной части "серых" продаж в легальное поле.

В настоящее время в Украине более 46 тысяч субъектов хозяйствования официально занимаются торговлей техникой. В декабре более 6,2 тыс. из них уже активно использовали РРО/ПРРО для проведения расчетов.

Налоговая эффективность:

нагрузка по налогу на прибыль возросла до 1,0% за I – III кварталы 2025 года (против 0,98% в 2024 году);

нагрузка с НДС в декабре 2025 года увеличилась до 3,02% (в ноябре – 2,94%).

Средняя зарплата в отрасли выросла

Выход рынка из тени положительно повлиял и на социальные характеристики. Число официально трудоустроенных в секторе стабилизировалось на уровне 32 тысяч человек, однако их доходы существенно выросли.

После налаживания диалога между налоговиками и крупными сетями средняя зарплата в отрасли поднялась с 24,5 тыс. грн в сентябре до 28,6 тыс. грн в ноябре.

Напомним, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ежегодно потери государственного бюджета от теневого рынка электроники составляют около 20 миллиардов гривен.