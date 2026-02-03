Ринок техніки виходить із тіні: офіційні виторги зросли вдвічі лише за чотири місяці

Детінізація ринку електроніки у 2025 році принесла значні дивіденди економіці: офіційні виторги підскочили на 53,4% (або на 8,2 млрд грн), а кількість виданих фіскальних чеків збільшилася на 1,6 млн одиниць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в. о. голови ДПС Лесі Карнаух.

За її словами, через "сірий" ринок техніки держава втрачає величезні ресурси. У той час як одні грають за правилами та чесно сплачують податки, інші — вигадують схеми для торгівлі в тіні.

Восени минулого року ДПС разом з очільниками БЕБ Олександром Цивінським та Держфінмоніторингу Філіпом Проніним зустрілися з представниками мереж техніки та електроніки.

"Тоді домовилися з учасниками ринку працювати разом, щоб змінити ситуацію. Бо без спільних дій чесні та єдині правила не діятимуть. Вже фіксуємо розширення легального сегмента ринку та зростання податкової культури бізнесу", – додала Леся Карнаух.

Динаміка офіційних виторгів у 2025 році:

Вересень — 15,3 млрд грн;

Жовтень — 16,7 млрд грн;

Листопад — 21,7 млрд грн;

Грудень — 23,5 млрд грн.

Загалом за чотири місяці офіційний обіг ринку зріс на 53,4%, що свідчить про перехід значної частини "сірих" продажів у легальне поле.

Наразі в Україні понад 46 тисяч суб’єктів господарювання офіційно займаються торгівлею технікою. У грудні понад 6,2 тис. із них уже активно використовували РРО/ПРРО для проведення розрахунків.

Податкова ефективність:

навантаження з податку на прибуток зросло до 1,0 % за І – ІІІ квартали 2025 року (проти 0,98 % у 2024 році);

навантаження з ПДВ у грудні 2025 року збільшилось до 3,02 % (у листопаді – 2,94 %).

Середня зарплата в галузі зросла

Вихід ринку з тіні позитивно вплинув і на соціальні показники. Кількість офіційно працевлаштованих у секторі стабілізувалася на рівні 32 тисяч осіб, проте їхні доходи суттєво зросли.

Після налагодження діалогу між податківцями та великими мережами, середня зарплата в галузі піднялася з 24,5 тис. грн у вересні до 28,6 тис. грн у листопаді.

Нагадаємо, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, щороку втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки складають близько 20 мільярдів гривень.