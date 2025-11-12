Запланована подія 2

Рынок труда в ЕС в 2024 году: каждый третий безработный не работал больше года

девушка, ноутбук, калькулятор
4,2 миллиона европейцев безработны дольше года / Pexels

В 2024 году около 4,2 миллиона человек в Европейском Союзе были безработными в течение года или дольше, что составило 1,9% рабочей силы от 15 до 74 лет. Таким образом, примерно каждое третье безработное лицо в ЕС находилось без работы длительное время.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

Статистика показывает значительные региональные отличия. Из 195 регионов NUTS 2 (стандарт ЕС, используемый для унифицированного сбора, обработки и публикации региональной статистики во всех странах-членах блока и странах-кандидатах), для которых доступны данные, 82 региона превысили средний показатель ЕС, тогда как в 106 регионах уровень долгосрочной безработицы был ниже среднего, и только в семи регионах он соответствовал среднему значению.

Как и в случае с общим уровнем безработицы, самые высокие показатели наблюдались в южных странах и отдаленных территориях Франции. Лидерами по уровню долгосрочной безработицы стали испанские автономные города Сьюдад-де-Мелилья (16,3%) и Сьюдад-де-Сеута (15,8%).

Высокие показатели также зафиксированы во французских регионах Гваделупа (11,4%) и Реюньоне (8,2%), а на юге Италии уровень безработицы превышал 8% в Кампании (9,9%), Калабрии (8,3%) и Сицилии (8,0%).

В то же время в северных и центральных регионах ЕС ситуация выглядит более стабильно. В 52 регионах уровень длительной безработицы оставался ниже 1%, в том числе в северной Бельгии, Чехии, Дании, Нидерландах, Австрии, Польше и Мальте. Самые низкие показатели 0,4% зафиксированы в четырех регионах: Прага и Средние Чехи в Чехии, а также Утрехт и Северный Брабант в Нидерландах.

Таким образом, данные 2024 подтверждают существование значительных территориальных диспропорций в долгосрочной безработице. Южные страны и отдаленные регионы продолжают оставаться наиболее уязвимыми, тогда как северные и центральные территории показывают стабильно низкие показатели.

Напомним, Польша теряет работников из третьих стран из-за усложнения процедур легализации украинцы остаются основной рабочей силой в этой стране.

Автор:
Татьяна Гойденко