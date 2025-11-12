Ринок праці в ЄС у 2024 році: кожен третій безробітний не працював понад рік

У 2024 році близько 4,2 мільйона людей у Європейському Союзі були безробітними протягом року або довше, що становило 1,9% робочої сили віком від 15 до 74 років. Таким чином, приблизно кожна третя безробітна особа в ЄС перебувала без роботи тривалий час.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Статистика показує значні регіональні відмінності. З-поміж 195 регіонів NUTS 2, для яких доступні дані, 82 регіони перевищили середній показник ЄС, тоді як у 106 регіонах рівень довгострокового безробіття був нижчим за середній, і лише у семи регіонах він відповідав середньому значенню.

Як і у випадку із загальним рівнем безробіття, найвищі показники спостерігалися у південних країнах та віддалених територіях Франції. Лідерами за рівнем довгострокового безробіття стали іспанські автономні міста Сьюдад-де-Мелілья (16,3%) та Сьюдад-де-Сеута (15,8%).

Високі показники також зафіксовано у французьких регіонах Гваделупа (11,4%) та Реюньйон (8,2%), а на півдні Італії рівень безробіття перевищував 8% у Кампанії (9,9%), Калабрії (8,3%) та Сицилії (8,0%).

Водночас у північних і центральних регіонах ЄС ситуація виглядає стабільніше. У 52 регіонах рівень тривалої безробітності залишався нижче 1%, зокрема у північній Бельгії, Чехії, Данії, Нідерландах, Австрії, Польщі та на Мальті. Найнижчі показники, 0,4%, зафіксовані у чотирьох регіонах: Прага та Середні Чехи у Чехії, а також Утрехт та Північний Брабант у Нідерландах.

Таким чином, дані 2024 року підтверджують існування значних територіальних диспропорцій у довгостроковому безробітті. Південні країни та віддалені регіони продовжують залишатися найбільш уразливими, тоді як північні та центральні території демонструють стабільно низькі показники.

Нагадаємо, Польща втрачає працівників із третіх країн через ускладнення процедур легалізації, українці залишаються основною робочою силою в цій країні.