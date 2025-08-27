Рынок услуг подорожал: телекоммуникации на первом месте с 23,4%

Во ІІ квартале 2025 года цены на услуги в Украине резко выросли. Больше всего подорожали телекоммуникации – на 23,4%, обслуживание напитками – на 17%, деятельность ресторанов и кафе – на 14,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Государственной статистики.

Статистика цен на услуги в Украине

Во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего подорожали телекоммуникации — на 23,4%, в том числе проводная связь выросла на 9,3%. Сфера обслуживания блюдами и напитками показала рост на 14,5%, причем больше подорожало обслуживание напитками — на 17%.

Выросла и стоимость услуг гостиниц и временного размещения - на 12,6%. Почтовые и курьерские услуги подорожали на 8,7%.

В то же время , снижение цен наблюдалось в сфере складского хозяйства и вспомогательных транспортных услуг, больше всего — во второй категории, где падение составило 8,9 %. Индексы цен производителей услуг за второй квартал 2025 уже опубликованы на сайте Госстата.

Напомним, за первое полугодие 2025 года выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Это произошло не благодаря увеличению количества посетителей, а из-за повышения цен. В среднем чек вырос на 17% и теперь составляет 171 грн.