Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок услуг подорожал: телекоммуникации на первом месте с 23,4%

смартфон
Украина станет первой европейской страной, предложившей мобильные услуги Starlink.

Во ІІ квартале 2025 года цены на услуги в Украине резко выросли. Больше всего подорожали телекоммуникации – на 23,4%, обслуживание напитками – на 17%, деятельность ресторанов и кафе – на 14,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Государственной статистики.

Статистика цен на услуги в Украине

Во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего подорожали телекоммуникации — на 23,4%, в том числе проводная связь выросла на 9,3%. Сфера обслуживания блюдами и напитками показала рост на 14,5%, причем больше подорожало обслуживание напитками — на 17%.

Выросла и стоимость услуг гостиниц и временного размещения - на 12,6%. Почтовые и курьерские услуги подорожали на 8,7%.

В то же время , снижение цен наблюдалось в сфере складского хозяйства и вспомогательных транспортных услуг, больше всего — во второй категории, где падение составило 8,9 %. Индексы цен производителей услуг за второй квартал 2025 уже опубликованы на сайте Госстата.

Фото 2 — Рынок услуг подорожал: телекоммуникации на первом месте с 23,4%

Напомним, за первое полугодие 2025 года выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Это произошло не благодаря увеличению количества посетителей, а из-за повышения цен. В среднем чек вырос на 17% и теперь составляет 171 грн.

Автор:
Ольга Опенько