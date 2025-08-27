Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ринок послуг подорожчав: телекомунікації на першому місці з 23,4 %

смартфон
Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink.

У ІІ кварталі 2025 року ціни на послуги в Україні різко зросли. Найбільше подорожчали телекомунікації — на 23,4%, обслуговування напоями — на 17%, діяльність ресторанів і кафе — на 14,5%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Державної статистики.

Статистика цін на послуги в Україні

У другому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року найбільше подорожчали телекомунікації — на 23,4 %, зокрема проводний зв’язок зріс на 9,3 %. Сфера обслуговування стравами та напоями показала зростання на 14,5 %, причому найбільше подорожчало обслуговування напоями — на 17 %.

Зросла і вартість послуг готелів та тимчасового розміщення — на 12,6 %. Поштові та кур’єрські послуги подорожчали на 8,7 %.

Водночас зниження цін спостерігалося у сфері складського господарства та допоміжних транспортних послуг, найбільше — у другій категорії, де падіння склало 8,9 %. Індекси цін виробників послуг за другий квартал 2025 року вже опубліковані на сайті Держстату.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року виручка українських закладів харчування зросла на 5% порівняно з минулим роком. Це сталося не завдяки збільшенню кількості відвідувачів, а через підвищення цін. В середньому, чек зріс на 17% і тепер становить 171 грн.

Автор:
Ольга Опенько