Рынок ячменя в Украине: цены прекратили падение и могут вырасти

После нескольких недель снижение цены на ячмень в Украине стабилизировалось, а отдельные закупочные котировки уже демонстрируют рост. Рынок поддерживают замедление жатвы из-за неблагоприятной погоды, удорожания зерновых в Европе и сокращения экспорта из российских азовских портов, хотя активность трейдеров сдерживают риски атак на черноморскую портовую инфраструктуру.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновой биржи".

Цены на ячмень в Украине

Дополнительным фактором поддержки стало удорожание кукурузы и ячменя на европейском рынке, а также сокращение поставок зерна из азовских портов России. В то же время, активность экспортеров и трейдеров сдерживают риски, связанные с регулярными атаками на черноморскую портовую инфраструктуру Украины.

По состоянию на 13 июля украинские аграрии обмолотили 417,7 тыс. га или 28% площадей под ячменем. Намолочено 1,842 млн. тонн зерна при средней урожайности 4,41 т/га, что почти на 40% превышает показатель в прошлом году благодаря высокой продуктивности посевов в южных регионах.

В то же время в центральных и западных областях урожайность озимого ячменя снизилась до 5–6 т/га против привычных 7–9 т/га. Однако ожидается, что высокие показатели ярового ячменя позволят общему валовому сбору превысить нынешний прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA) на уровне 5,5 млн. тонн.

После снижения до 9–9,4 тыс. грн за тонну закупочные цены на фуражный ячмень за неделю возобновились до 9,4–9,6 тыс. грн/т с доставкой в черноморские порты. Одной из причин стало укрепление курса доллара по отношению к гривне примерно на 0,7%.

В то же время, экспортные цены остаются относительно низкими — 183–190 долл./т с доставкой в порты. Это происходит несмотря на удорожание других зерновых культур: фуражная пшеница торгуется на уровне 195–198 долл./т, кукуруза старого урожая – 211–214 долл./т, а нового урожая – 215–218 долл./т.

На внутреннем рынке цены спроса на элеваторах также выросли на 100–200 грн/т до 8,4–8,8 тыс. грн/т EXW. Это стимулировало активизацию продаж со стороны изготовителей.

Определенную поддержку мировому рынку ячменя оказывает и сокращение экспорта российского зерна через Азовское море. По информации участников рынка, поставки были ограничены после активизации атак украинских беспилотников на российские суда. В то же время, украинский экспорт также остается под давлением из-за роста рисков работы черноморских портов после недавних атак на портовые терминалы и суда с зерном.

На европейском рынке, по данным Agritel, цена на озимый фуражный ячмень с поставкой в июле за неделю повысилась на 14 евро – до 200,5 евро за тонну (229 долл./т FOB Руан). Поддержку рынку обеспечил рост августовских фьючерсов на кукурузу на бирже Euronext в Париже, прибавивших еще 5 евро и достигших 240 евро за тонну на фоне ожидаемого сокращения французского урожая.

В то же время яровой пивоваренный ячмень во Франции подешевел на 1 евро - до 222 евро за тонну FOB Крей. В результате премия за пивоваренный ячмень по сравнению с фуражным сократилась с 37 до 22 евро за тонну.

Согласно июльскому прогнозу USDA, мировое производство ячменя в 2026/27 маркетинговом году увеличится до 155,67 млн. тонн против 154,5 млн. тонн сезоном ранее. В то же время, среди ключевых экспортеров ожидается сокращение урожая: в ЕС — до 53,2 млн тонн, в Австралии — до 14,1 млн тонн, в России — до 18,5 млн тонн.

Турция может увеличить производство ячменя до 8,8 млн тонн, а Иран — до 3,5 млн тонн. Для Украины прогноз остается без изменений - 5,5 млн тонн, что ниже показателей двух предыдущих сезонов.

Напомним, в маркетинговом году 2025/26, завершившемся 30 июня, Украина экспортировала 41,1 млн тонн зерновых и масличных культур. Этот показатель на 5,6 млн. тонн (или на 12%) меньше, чем в предыдущем сезоне (46,7 млн. тонн), и существенно уступает результату сезона 2023/24 годов, когда экспорт достиг 57,5 млн. тонн.