Ринок ячменю в Україні: ціни припинили падіння та можуть зрости

Після кількох тижнів зниження ціни на ячмінь в Україні стабілізувалися, а окремі закупівельні котирування вже демонструють зростання. Ринок підтримують уповільнення жнив через несприятливу погоду, подорожчання зернових у Європі та скорочення експорту з російських азовських портів, хоча активність трейдерів стримують ризики атак на чорноморську портову інфраструктуру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Зернової біржі".

Ціни на ячмінь в Україні

Додатковим фактором підтримки стало подорожчання кукурудзи та ячменю на європейському ринку, а також скорочення поставок зерна з азовських портів росії. Водночас активність експортерів і трейдерів стримують ризики, пов'язані з регулярними атаками на чорноморську портову інфраструктуру України.

Станом на 13 липня українські аграрії обмолотили 417,7 тис. га, або 28% площ під ячменем. Намолочено 1,842 млн тонн зерна при середній урожайності 4,41 т/га, що майже на 40% перевищує показник минулого року завдяки високій продуктивності посівів у південних регіонах.

Водночас у центральних і західних областях урожайність озимого ячменю знизилася до 5–6 т/га проти звичних 7–9 т/га. Однак очікується, що високі показники ярого ячменю дозволять загальному валовому збору перевищити нинішній прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA) на рівні 5,5 млн тонн.

Після зниження до 9–9,4 тис. грн за тонну закупівельні ціни на фуражний ячмінь за тиждень відновилися до 9,4–9,6 тис. грн/т із доставкою до чорноморських портів. Однією з причин стало зміцнення курсу долара до гривні приблизно на 0,7%.

Водночас експортні ціни залишаються відносно низькими — 183–190 дол./т із доставкою до портів. Це відбувається попри подорожчання інших зернових культур: фуражна пшениця торгується на рівні 195–198 дол./т, кукурудза старого врожаю — 211–214 дол./т, а нового врожаю — 215–218 дол./т.

На внутрішньому ринку ціни попиту на елеваторах також зросли на 100–200 грн за тонну — до 8,4–8,8 тис. грн/т EXW. Це стимулювало активізацію продажів з боку виробників.

Певну підтримку світовому ринку ячменю надає й скорочення експорту російського зерна через Азовське море. За інформацією учасників ринку, поставки були обмежені після активізації атак українських безпілотників на російські судна. Водночас український експорт також залишається під тиском через зростання ризиків роботи чорноморських портів після нещодавніх атак на портові термінали та судна із зерном.

На європейському ринку, за даними Agritel, ціна на озимий фуражний ячмінь із поставкою в липні за тиждень підвищилася на 14 євро — до 200,5 євро за тонну (229 дол./т FOB Руан). Підтримку ринку забезпечило зростання серпневих ф'ючерсів на кукурудзу на біржі Euronext у Парижі, які додали ще 5 євро і досягли 240 євро за тонну на тлі очікуваного скорочення французького врожаю.

Водночас ярий пивоварний ячмінь у Франції подешевшав на 1 євро — до 222 євро за тонну FOB Крей. У результаті премія за пивоварний ячмінь порівняно з фуражним скоротилася з 37 до 22 євро за тонну.

Згідно з липневим прогнозом USDA, світове виробництво ячменю у 2026/27 маркетинговому році збільшиться до 155,67 млн тонн проти 154,5 млн тонн сезоном раніше. Водночас серед ключових експортерів очікується скорочення врожаю: у ЄС — до 53,2 млн тонн, в Австралії — до 14,1 млн тонн, у росії — до 18,5 млн тонн.

Натомість Туреччина може збільшити виробництво ячменю до 8,8 млн тонн, а Іран — до 3,5 млн тонн. Для України прогноз залишається без змін — 5,5 млн тонн, що нижче показників двох попередніх сезонів.

Нагадаємо, у маркетинговому році 2025/26, який завершився 30 червня, Україна експортувала 41,1 млн тонн зернових та олійних культур. Цей показник на 5,6 млн тонн (або на 12%) менший, ніж у попередньому сезоні (46,7 млн тонн), і суттєво поступається результату сезону 2023/24 років, коли експорт сягнув 57,5 млн тонн.