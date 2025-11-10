Рынок земли: аукционы принесли почти 8 млрд грн за четыре года

По состоянию на 10 ноября 2025 года совокупная стоимость сделок, заключенных по результатам земельных аукционов в государственной системе “Прозорро.Продажи”, составляет почти 8 млрд грн. В эту сумму входит стоимость продажи участков и годовая арендная плата с 2021 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минэкономики.

Результаты земельных торгов

В системе "Прозорро.Продажи" земельные торги в течение этого периода объявили около 3 тысяч организаторов - среди них общины, государственный проект "Земельный банк", частные исполнители и владельцы земельных участков.

За четыре года через аукционы было реализовано более 30 000 участков: от аренды и продажи частных сельскохозяйственных земель до участков другого целевого назначения и арестованных активов.

Продажа государственных и коммунальных сельхозземель в соответствии с законодательством продолжает оставаться запрещенной.

Лидером по объему поступлений от аренды сельскохозяйственных земель стал государственный проект "Земельный банк". По результатам почти тысячи проведенных торгов победители аукционов будут ежегодно платить в бюджеты разных уровней около 1,1 млрд грн.

В первую тройку организаторов по сумме привлеченных средств также вошли Окнянская община в Одесской области, которая по итогам 146 аукционов получает почти 30,2 млн грн в год, и Буринская община в Сумской области, где аренда 294 сельскохозяйственных участков приносит около 15,9 млн грн ежегодно.

Самым дорогим сельскохозяйственным участком, реализованным через систему, стала земля государственного "Земельного банка" площадью почти 4 000 га в Кировоградской области - победитель торгов будет ежегодно платить за него более 65,5 млн грн.

Среди участков другого целевого назначения наибольшие поступления обеспечила Мурованская община во Львовской области: она продала 50 га земель промышленности, транспорта и энергетики за 102,7 млн. грн.

"Электронные аукционы полностью изменяют подход к управлению землей. Прозрачно.Продажи обеспечивает равный доступ, конкуренцию и рыночное ценообразование. Общины получают максимум доходов, а коррупционные риски - минимизируются. Фактически каждая третья гривна дополнительных поступлений в местные бюджеты появляется именно благодаря открытым аукционам. сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Справочно

"Прозорро.Продажи" - это государственная электронная система, через которую проводятся онлайн-аукционы по продаже и аренде государственных и коммунальных активов. Она гарантирует открытость, честные правила и равные условия для всех.

Систему администрирует АО "Прозорро.Продажи", которое находится в государственной собственности через Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Участие в торгах осуществляется через аккредитованные электронные площадки, сопровождающие как организаторов, так и участников на всех этапах аукциона.

Напомним, уровень коррупции в земельных вопросах агросектора снизился. В 2025 году только 14% опрошенных представителей микро-, малого и среднего агробизнеса отметили, что сталкивались с коррупционными ситуациями, в то время как в начале 2021 года этот показатель составил 24%.