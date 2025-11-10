Ринок землі: аукціони принесли майже 8 млрд грн за чотири роки

Станом на 10 листопада 2025 року сукупна вартість угод, укладених за результатами земельних аукціонів у державній системі “Прозорро.Продажі”, становить майже 8 млрд грн. До цієї суми входить вартість продажу ділянок та річна орендна плата з 2021 року.

Як пише Delo.ua, про це про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Результати земельних торгів

У системі "Прозорро.Продажі" земельні торги протягом цього періоду оголосили майже 3 тисячі організаторів - серед них громади, державний проєкт "Земельний банк", приватні виконавці та власники земельних ділянок.

За чотири роки через аукціони було реалізовано понад 30 тисяч ділянок: від оренди та продажу приватних сільськогосподарських земель до ділянок іншого цільового призначення та арештованих активів.

Продаж державних та комунальних сільгоспземель відповідно до законодавства й надалі залишається забороненим.

Лідером за обсягом надходжень від оренди сільськогосподарських земель став державний проєкт "Земельний банк". За результатами майже тисячі проведених торгів переможці аукціонів щороку сплачуватимуть до бюджетів різних рівнів близько 1,1 млрд грн.

До першої трійки організаторів за сумою залучених коштів також увійшли Окнянська громада на Одещині, яка за підсумками 146 аукціонів отримує майже 30,2 млн грн на рік, та Буринська громада на Сумщині, де оренда 294 сільськогосподарських ділянок приносить близько 15,9 млн грн щорічно.

Найдорожчою сільськогосподарською ділянкою, реалізованою через систему, стала земля державного "Земельного банку" площею майже 4 000 га у Кіровоградській області - переможець торгів щороку сплачуватиме за неї понад 65,5 млн грн.

Серед ділянок іншого цільового призначення найбільші надходження забезпечила Мурованська громада на Львівщині: вона продала 50 га земель промисловості, транспорту та енергетики за 102,7 млн грн.

"Електронні аукціони повністю змінюють підхід до управління землею. Проззоро.Продажі забезпечує рівний доступ, конкуренцію і ринкове ціноутворення. Громади отримують максимум доходів, а корупційні ризики – мінімізуються. Фактично кожна третя гривня додаткових надходжень до місцевих бюджетів з’являється саме завдяки відкритим аукціонам», – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Довідково

"Прозорро.Продажі" — це державна електронна система, через яку проводяться онлайн-аукціони з продажу та оренди державних і комунальних активів. Вона гарантує відкритість, чесні правила та рівні умови участі для всіх.

Систему адмініструє АТ "Прозорро.Продажі", що перебуває у державній власності через Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Участь у торгах здійснюється через акредитовані електронні майданчики, які супроводжують як організаторів, так і учасників на всіх етапах аукціону.

Нагадаємо, рівень корупції у земельних питаннях агросектору знизився. У 2025 році лише 14% опитаних представників мікро-, малого та середнього агробізнесу зазначили, що стикалися з корупційними ситуаціями, тоді як на початку 2021 року цей показник становив 24%.