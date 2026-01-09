Запланована подія 2

Рынок жилья в Польше: покупатели договариваются о скидках, а реальные цены сделок отличаются от объявленных до 10%

польша вроцлав дома центр архитектура
В Польше цена сделки часто зависит от умения договариваться. / Freepik

Хотя объявления о продаже квартир часто показывают высокие цены, реальные сделки на польском рынке недвижимости говорят о другом — покупатели все чаще договариваются о скидках, и в некоторых случаях цена покупки может быть ниже 10% от первоначального предложения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на e-Budownictwo.pl и исследование Barometr Metrohouse и Credipass.

Аналитики отмечают, что снижение учетных ставок спрос на жилье начинает оживать, но пока остается осторожным. Цены в объявлениях продолжают незначительно снижаться, но зависят от региона и, особенно,  умения покупателей договариваться.

Местные рынки: кто выиграет, а кто  наоборот?

Среди крупнейших городов страны можно выделить три группы по динамике цен на жилье.

  • Гданьск демонстрирует рост: средняя цена заключенных сделок увеличилась более чем на 5% в годовом исчислении. Гданьск, а также окружающие города (Гдыня, Сопот) остаются привлекательными для инвесторов. Люди активно покупают квартиры в популярных локациях, что подталкивает средний уровень цен вверх;
  • Варшава и Вроцлав сохраняют ценовую стабильность — стоимость жилья в этих городах почти не изменилась по сравнению с прошлым годом;
  • Краков и Лодзь находятся в фазе понижения. В Кракове цены упали на 3,7%, а в Лодзи – на 7,7%. В Лодзе дополнительное давление на рынок создает значительное предложение от застройщиков — около 7 тысяч доступных квартир, что усиливает конкуренцию и на вторичном рынке и стимулирует скидки.

"В большинстве локаций продавцы все охотнее идут на переговоры. Учитывая рост ожиданий покупателей и высокое предложение квартир, разница между ценой запроса и конечной ценой сделки может достигать 10%",  отмечает эксперт Metrohouse Марцин Янчук.

Рекордные объемы ипотечного кредитования

В четвертом квартале 2025 г. в Польше зафиксировали рекордные объемы продаж ипотечных кредитов. Такую динамику обеспечило дальнейшее снижение процентных ставок Советом по монетарной политике, что повысило кредитоспособность граждан и уменьшило затраты на обслуживание новых ссуд.

По данным Бюро кредитной информации в Польше, средний размер нового ипотечного кредита приблизился к 456 тысячам злотых, что свидетельствует о росте готовности покупателей инвестировать в собственное жилье.

"Стабилизация цен на жилье в сочетании с улучшенными условиями финансирования создает среду, благоприятную для рациональных решений по покупке. Отсутствие внезапных изменений позволяет лучше планировать покупку недвижимости или рассматривать возможность рефинансирования существующего кредита",  говорит эксперт Credipass Анджей Лукашевский.

Выводы для покупателей и инвесторов

Несмотря на отсутствие резкого роста интереса к жилищному рынку, текущая ситуация остается благоприятной для взвешенных решений и ценовых переговоров. Рынок демонстрирует заметные колебания стоимости в зависимости от региона, а значительное предложение жилья, особенно в Лодзи, создает дополнительные возможности для выгодных покупок.

В то же время, стабильные процентные ставки и рекордные объемы ипотечного кредитования формируют надежную основу как для приобретения жилья для собственного проживания, так и для инвестиционных сделок.

Напомним, эксперты прогнозируют снижение цен на квартиры в Польше и даже "ценовые войны" девелоперов из-за избытка предложения. Предполагается, что покупатели потребуют скидок во время сделок.

Автор:
Ярослава Тюпка