Рынок жилья в Польше: покупатели договариваются о скидках, а реальные цены сделок отличаются от объявленных до 10%

Хотя объявления о продаже квартир часто показывают высокие цены, реальные сделки на польском рынке недвижимости говорят о другом — покупатели все чаще договариваются о скидках, и в некоторых случаях цена покупки может быть ниже 10% от первоначального предложения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на e-Budownictwo.pl и исследование Barometr Metrohouse и Credipass.

Аналитики отмечают, что снижение учетных ставок спрос на жилье начинает оживать, но пока остается осторожным. Цены в объявлениях продолжают незначительно снижаться, но зависят от региона и, особенно, — умения покупателей договариваться.

Местные рынки: кто выиграет, а кто — наоборот?

Среди крупнейших городов страны можно выделить три группы по динамике цен на жилье.

Гданьск демонстрирует рост: средняя цена заключенных сделок увеличилась более чем на 5% в годовом исчислении. Гданьск, а также окружающие города (Гдыня, Сопот) остаются привлекательными для инвесторов. Люди активно покупают квартиры в популярных локациях, что подталкивает средний уровень цен вверх;

Варшава и Вроцлав сохраняют ценовую стабильность — стоимость жилья в этих городах почти не изменилась по сравнению с прошлым годом;

Краков и Лодзь находятся в фазе понижения. В Кракове цены упали на 3,7%, а в Лодзи – на 7,7%. В Лодзе дополнительное давление на рынок создает значительное предложение от застройщиков — около 7 тысяч доступных квартир, что усиливает конкуренцию и на вторичном рынке и стимулирует скидки.

"В большинстве локаций продавцы все охотнее идут на переговоры. Учитывая рост ожиданий покупателей и высокое предложение квартир, разница между ценой запроса и конечной ценой сделки может достигать 10%", — отмечает эксперт Metrohouse Марцин Янчук.

Рекордные объемы ипотечного кредитования

В четвертом квартале 2025 г. в Польше зафиксировали рекордные объемы продаж ипотечных кредитов. Такую динамику обеспечило дальнейшее снижение процентных ставок Советом по монетарной политике, что повысило кредитоспособность граждан и уменьшило затраты на обслуживание новых ссуд.

По данным Бюро кредитной информации в Польше, средний размер нового ипотечного кредита приблизился к 456 тысячам злотых, что свидетельствует о росте готовности покупателей инвестировать в собственное жилье.

"Стабилизация цен на жилье в сочетании с улучшенными условиями финансирования создает среду, благоприятную для рациональных решений по покупке. Отсутствие внезапных изменений позволяет лучше планировать покупку недвижимости или рассматривать возможность рефинансирования существующего кредита", — говорит эксперт Credipass Анджей Лукашевский.

Выводы для покупателей и инвесторов

Несмотря на отсутствие резкого роста интереса к жилищному рынку, текущая ситуация остается благоприятной для взвешенных решений и ценовых переговоров. Рынок демонстрирует заметные колебания стоимости в зависимости от региона, а значительное предложение жилья, особенно в Лодзи, создает дополнительные возможности для выгодных покупок.

В то же время, стабильные процентные ставки и рекордные объемы ипотечного кредитования формируют надежную основу как для приобретения жилья для собственного проживания, так и для инвестиционных сделок.

Напомним, эксперты прогнозируют снижение цен на квартиры в Польше и даже "ценовые войны" девелоперов из-за избытка предложения. Предполагается, что покупатели потребуют скидок во время сделок.