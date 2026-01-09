Запланована подія 2

Ринок житла в Польщі: покупці домовляються про знижки, а реальні ціни угод відрізняються від оголошених до 10%

польща вроцлав будинки центр архітектура
У Польщі ціна угоди часто залежить від вміння домовлятись. / Freepik

Хоч оголошення про продаж квартир часто показують високі ціни, реальні угоди на польському ринку нерухомості говорять про інше — покупці дедалі частіше домовляються про знижки, і в деяких випадках ціна покупки може бути нижчою до 10% від початкової пропозиції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на e-Budownictwo.pl та дослідження Barometr Metrohouse i Credipass. 

Аналітики відзначають, що зниження облікових ставок попит на житло починає оживати, але наразі поки що залишається обережним. Ціни в оголошеннях продовжують незначною мірою знижуватись, але залежать від регіону і, особливо, - вміння покупців домовлятись.

Місцеві ринки: хто виграє, а хто - навпаки?

Серед найбільших міст країни можна виокремити три групи за динамікою цін на житло. 

  • Гданськ демонструє зростання: середня ціна укладених угод збільшилася більш ніж на 5% у річному вимірі. Гданськ, а також навколишні міста (Гдиня, Сопот), залишаються привабливим для інвесторів. Вони активно купують квартири в популярних локаціях, що й підштовхує середній рівень цін угору;
  • Варшава та Вроцлав зберігають цінову стабільність — вартість житла в цих містах майже не змінилася порівняно з минулим роком;
  • Краків і Лодзь перебувають у фазі зниження. У Кракові ціни впали на 3,7%, а в Лодзі — на 7,7%. В Лодзі додатковий тиск на ринок створює значна пропозиція від забудовників — близько 7 тисяч доступних квартир, що посилює конкуренцію і на вторинному ринку та стимулює знижки.

“У більшості локацій продавці дедалі більше охоче йдуть на переговори. З огляду на зростання очікувань покупців та високу пропозицію квартир, різниця між ціною запиту та кінцевою ціною угоди може сягати 10%”, - наголошує експерт Metrohouse Марцін Янчук.

Рекордні обсяги іпотечного кредитування

У четвертому кварталі 2025 року в Польщі зафіксували рекордні обсяги продажів іпотечних кредитів. Таку динаміку забезпечило подальше зниження процентних ставок Радою з монетарної політики, що підвищило кредитоспроможність громадян і зменшило витрати на обслуговування нових позик.

За даними Бюро кредитної інформації в Польщі, середній розмір нового іпотечного кредиту наблизився до 456 тис. злотих, що свідчить про зростання готовності покупців інвестувати у власне житло.

“Стабілізація цін на житло в поєднанні з покращеними умовами фінансування створює середовище, сприятливе для раціональних рішень щодо купівлі. Відсутність раптових змін дозволяє краще планувати купівлю нерухомості або розглядати можливість рефінансування існуючого кредиту”, - говорить eксперт Credipass Анджей Лукашевський.

Висновки для покупців та інвесторів

Попри відсутність різкого зростання інтересу до житлового ринку, поточна ситуація залишається сприятливою для зважених рішень і цінових переговорів. Ринок демонструє помітні коливання вартості залежно від регіону, а значна пропозиція житла — особливо в Лодзі — створює додаткові можливості для вигідних покупок.

Водночас стабільні процентні ставки та рекордні обсяги іпотечного кредитування формують надійну основу як для придбання житла для власного проживання, так і для інвестиційних угод.

Нагадаємо, експерти прогнозують зниження цін на квартири у Польщі і навіть "цінові війни" девелоперів через надлишок пропозиції. Передбачається, що покупці будуть вимагати знижок під час угод. 

Автор:
Ярослава Тюпка