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С 10 января частично перестанут пропускать транспорт в пункте пропуска на границе с Румынией

В пункте «Солотвино — Сигета-Мармация» снова приостановят пропуск автомобилей
В пункте «Солотвино – Сигету-Мармацией» снова приостановят пропуск автомобилей. Фото: ГНСУ

Пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармации" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспорта из-за реконструкции моста.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Как отметила румынская сторона, с 10 января 2025 года, возобновят периодическую приостановку оформления транспорта в будние дни с 9.30 по 15.00 с понедельника по пятницу в пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией".

Пешеходное сообщение в данном пункте пропуска останавливаться не будет.

Такие мероприятия проводятся в связи с реконструкцией моста через реку Тиса. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться в течение 50 дней.

В Гостаможслужбе просят граждан учесть указанную информацию при планировании маршрутов.

Напомним, Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автомобильного моста через реку Тиса, которая пролегает границу между странами, между селом Белая Церковь (Солотвинская община Закарпатской области) и городом Сигету-Мармацией (Румыния).

Автор:
Светлана Манько