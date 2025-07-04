С 5 июля возобновляется обязательное представление статистической отчетности

С 5 июля 2025 г. в Украине возобновляется обязательное представление государственной статистической отчетности. Законодательные изменения, предусматривающие это решение, были обнародованы 4 июля и вступают в силу уже на следующий день.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госстат.

Соответствующие изменения в пункт 1 закона "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" Верховная Рада приняла 18 июня, а президент подписал 3 июля.

Это означает, что все респонденты, подпадающие под государственное статистическое наблюдение, снова обязаны представлять отчеты в установленном порядке.

По словам главы Государственной службы статистики Арсена Макарчука, возобновление отчетности является критически важным для понимания текущей экономической ситуации в стране, состояния предприятий, рынка труда, а также для принятия эффективных решений, необходимых для восстановления и развития Украины.

"Во времена вызовов особенно ценными становятся точные и актуальные данные. Восстановление отчетности – это ключ к объективному видению ситуации в стране, принятию взвешенных решений и эффективному управлению процессами восстановления и развития", – подчеркнул Арсен Макарчук.

Для предприятий, которые не имели возможности представлять отчетность во время военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период. До 5 октября 2025 г. они могут подать отчетность за предыдущие периоды без применения штрафных санкций.

В ближайшие дни Госстат обещает обнародовать обновленные инструкции, разъяснения и предоставить техническую поддержку респондентам. Вся текущая информация будет доступна на официальных ресурсах службы.