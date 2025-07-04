З 5 липня поновлюється обов’язкове подання статистичної звітності

Із 5 липня 2025 року в Україні поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності. Законодавчі зміни, що передбачають це рішення, були оприлюднені 4 липня та набирають чинності вже наступного дня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держстат.

Відповідні зміни до пункту 1 закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" Верховна Рада ухвалила 18 червня, а президент підписав 3 липня.

Це означає, що всі респонденти, які підпадають під державне статистичне спостереження, знову зобов’язані подавати звіти в установленому порядку.

За словами голови Державної служби статистики Арсена Макарчука, відновлення звітності є критично важливим для розуміння поточної економічної ситуації в країні, стану підприємств, ринку праці, а також для прийняття ефективних рішень, необхідних для відновлення та розвитку України.

"У часи викликів особливо цінними стають точні й актуальні дані. Відновлення звітності – це ключ до об’єктивного бачення ситуації в країні, прийняття зважених рішень та ефективного управління процесами відновлення і розвитку", – наголосив Арсен Макарчук.

Для підприємств, які не мали змоги подавати звітність під час воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період. До 5 жовтня 2025 року вони можуть подати звітність за попередні періоди без застосування штрафних санкцій.

У найближчі дні Держстат обіцяє оприлюднити оновлені інструкції, роз’яснення та надати технічну підтримку для респондентів. Уся актуальна інформація буде доступна на офіційних ресурсах служби.