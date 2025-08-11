С начала года украинцы уплатили 89,5 млрд грн военного сбора: какие регионы в лидерах

С начала 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 89,5 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 65,1 млрд грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Среди лидеров по уплате военного сбора:

Киев – 29,2 млрд грн (32,6% уплаченного сбора);

Днепропетровская область – 10,2 млрд грн (11,4%);

Львовская область – 6,9 млрд грн (7,7%);

Харьковская область – 5,7 млрд. гривен (6,4%).

В ГНСУ отметили, что рост суммы поступлений обусловлен повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года и добросовестная и своевременная уплата сбора плательщиками.

Кто освобожден от уплаты?

Налоговики напомнили, что самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Это предусмотрено Законом Украины от 18 июня 2025 года № 4505-ІХ, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины.

Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года налогоплательщики уплатили в госбюджет более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель за аналогичный период 2024 года (20 млрд грн).