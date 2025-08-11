З початку року українці сплатили 89,5 млрд грн військового збору: які регіони в лідерах

З початку 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Серед лідерів у сплаті військового збору:

Київ – 29,2 млрд грн (32,6 % сплаченого збору);

Дніпропетровська область – 10,2 млрд грн (11,4 %);

Львівська область – 6,9 млрд грн (7,7%);

Харківська область – 5,7 млрд гривень (6,4%).

У ДПСУ зауважили, що зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5 % з 1 грудня 2024 року та сумлінна і своєчасна сплата збору платниками.

Хто звільнений від сплати?

Податківці нагадали, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Це передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу України.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року платники податків сплатили до держбюджету понад 75 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн перевищує показник за аналогічний період2024 року (20 млрд грн).