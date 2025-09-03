С начала года в госбюджет поступило 1,71 трлн гривен: основные источники доходов

С января по август 2025 общая сумма поступлений в общий фонд государственного бюджета составила 1,71 трлн гривен. В прошлом месяце поступило 242,9 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Основные поступления за восемь месяцев были обеспечены за счет:

НДС по импорту - 340,4 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор - 230,9 млрд грн;

налог на прибыль предприятий - 211,6 млрд грн;

НДС с товаров, произведенных в Украине - 206,5 млрд грн;

акцизный налог – 186,3 млрд грн.

Кроме того, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в фонды пенсионного и социального страхования за этот период достигли 423,5 млрд грн, из которых 54,1 млрд грн поступило в августе. Это обеспечивает стабильную работу социальной системы Украины.

Основные поступления в августе обеспечили:

налог на прибыль предприятий - 51,1 млрд грн;

НДС с импортируемых товаров - 46,0 млрд грн;

налог на доходы физических лиц и военный сбор – 30,7 млрд грн;

НДС с товаров, произведенных в Украине - 23,4 млрд грн;

акцизный налог – 26,8 млрд грн.

Кроме того, 44 млрд грн поступило в виде международной помощи (грантов). Эти средства были получены в рамках Соглашения о гранте Фонда финансового посредничества между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Напомним, за период с января по август 2025 года Украина привлекла в общий фонд госбюджета 1,24 трлн грн. Это на 6,1% превысило запланированные показатели.