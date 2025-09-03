З початку року до держбюджету надійшло 1,71 трлн гривень: основні джерела доходів

З січня по серпень 2025 року загальна сума надходжень до загального фонду державного бюджету склала 1,71 трлн гривень. Минулого місяця надійшло 242,9 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Основні надходження за вісім місяців було забезпечено за рахунок:

ПДВ з імпорту — 340,4 млрд грн;

ПДФО та військовий збір — 230,9 млрд грн;

податок на прибуток підприємств — 211,6 млрд грн;

ПДВ з товарів, вироблених в Україні — 206,5 млрд грн;

акцизний податок — 186,3 млрд грн.

Крім того, надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до фондів пенсійного та соціального страхування за цей період досягли 423,5 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн надійшло у серпні. Це забезпечує стабільну роботу соціальної системи України.

Основні надходження у серпні забезпечили:

податок на прибуток підприємств — 51,1 млрд грн;

ПДВ з імпортованих товарів — 46,0 млрд грн;

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір — 30,7 млрд грн;

ПДВ з товарів, вироблених в Україні — 23,4 млрд грн;

акцизний податок — 26,8 млрд грн.

Крім того, 44,0 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Ці кошти були отримані в рамках Угоди про грант Фонду фінансового посередництва між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, за період із січня по серпень 2025 року Україна залучила до загального фонду держбюджету 1,24 трлн грн. Це на 6,1% перевищило заплановані показники.