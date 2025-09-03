Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,31

48,15

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З початку року до держбюджету надійшло 1,71 трлн гривень: основні джерела доходів

гривні
Частка проблемних кредитів знизилася до 27,9%

З січня по серпень 2025 року загальна сума надходжень до загального фонду державного бюджету склала 1,71 трлн гривень. Минулого місяця надійшло 242,9 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Основні надходження за вісім місяців було забезпечено за рахунок:

  • ПДВ з імпорту — 340,4 млрд грн; 
  • ПДФО та військовий збір — 230,9 млрд грн; 
  • податок на прибуток підприємств — 211,6 млрд грн; 
  • ПДВ з товарів, вироблених в Україні — 206,5 млрд грн; 
  • акцизний податок — 186,3 млрд грн.

Крім того, надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до фондів пенсійного та соціального страхування за цей період досягли 423,5 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн надійшло у серпні. Це забезпечує стабільну роботу соціальної системи України.

Фото 2 — З початку року до держбюджету надійшло 1,71 трлн гривень: основні джерела доходів

Основні надходження у серпні забезпечили:

  • податок на прибуток підприємств — 51,1 млрд грн; 
  • ПДВ з імпортованих товарів — 46,0 млрд грн; 
  • податок на доходи фізичних осіб та військовий збір — 30,7 млрд грн; 
  • ПДВ з товарів, вироблених в Україні — 23,4 млрд грн;
  •  акцизний податок — 26,8 млрд грн.

Крім того, 44,0 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Ці кошти були отримані в рамках Угоди про грант Фонду фінансового посередництва між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, за період із січня по серпень 2025 року Україна залучила до загального фонду держбюджету 1,24 трлн грн. Це на 6,1% перевищило заплановані показники.

Автор:
Тетяна Ковальчук