Salesforce приобретет Informatica за $8 миллиардов для укрепления позиций в сфере ИИ и управления данными

Компания Salesforce объявила во вторник о приобретении разработчика программного обеспечения для управления данными Informatica примерно за 8 миллиардов долларов.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Это станет крупнейшим соглашением Salesforce с 2021 года, когда она купила Slack за $27,7 миллиарда.

Это решение знаменует возвращение Salesforce к крупным сделкам после периода сдержанности под давлением инвесторов-активистов, требовавших сосредоточиться на прибыльности. По словам источников, переговоры активизировались в апреле, когда Informatica получила интерес от нескольких потенциальных покупателей, включая инвесткомпании Thoma Bravo и Cloud Software Group.

По условиям соглашения, Salesforce заплатит $25 за каждую акцию Informatica, что на 30% больше ее рыночной цены 22 мая. Ожидается, что приобретение завершится в начале следующего финансового года после февраля 2025-го и будет финансироваться частично за счет наличных, частично новых долговых обязательств.

По словам генерального директора Salesforce Марка Бениоффа, слияние позволит создать самую полную в области платформу данных, готовую для работы с агентами искусственного интеллекта. Компания активно продвигает свою ШИ-платформу Agentforce для автоматизации бизнес-процессов, имея уже более 1000 платных клиентов.

Недавно украинская ИТ-компания TechMagic объявила о приобретении консалтинговой фирмы Hitteps со штаб-квартирой в Варшаве. Она специализируется на внедрении решений и консалтинга в экосистеме Salesforce. Финансовые условия сделки не разглашаются.