Salesforce придбає Informatica за $8 мільярдів для зміцнення позицій у сфері ШІ та управління даними

Компанія Salesforce оголосила у вівторок про придбання розробника програмного забезпечення для управління даними Informatica приблизно за 8 мільярдів доларів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Reuters.

Це стане найбільшою угодою Salesforce з 2021 року, коли вона купила Slack за $27,7 мільярда. Злиття дозволить компанії зміцнити свою позицію на стрімко зростаючому ринку продуктів на основі штучного інтелекту та посилити контроль над обробкою корпоративних даних.

Це рішення знаменує повернення Salesforce до великих угод після періоду стриманості під тиском інвесторів-активістів, які вимагали зосередитись на прибутковості. За словами джерел, переговори активізувалися у квітні, коли Informatica отримала інтерес одразу від кількох потенційних покупців, включаючи інвесткомпанії Thoma Bravo та Cloud Software Group.

За умовами угоди, Salesforce заплатить $25 за кожну акцію Informatica, що на 30% більше за її ринкову ціну 22 травня. Очікується, що придбання завершиться на початку наступного фінансового року — після лютого 2025-го — і фінансуватиметься частково за рахунок готівки, частково — нових боргових зобов’язань.

За словами генерального директора Salesforce Марка Беніоффа, злиття дозволить створити найповнішу у галузі платформу даних, готову до роботи з агентами штучного інтелекту. Компанія активно просуває свою ШІ-платформу Agentforce для автоматизації бізнес-процесів, уже маючи понад 1000 платних клієнтів.

Додамо, нещодавно українська ІТ-компанія TechMagic оголосила про придбання консалтингової фірми Hitteps зі штаб-квартирою у Варшаві. Вона спеціалізується на впровадженні рішень та консалтингу в екосистемі Salesforce. Фінансові умови угоди не розголошуються.