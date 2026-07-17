- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Самая большая сделка: Varus покупает известную сеть магазинов совладельца АТБ Буткевича
Сеть супермаркетов Varus получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на покупку сети магазинов возле дома "Коло", принадлежащей совладельцу АТБ Геннадию Буткевичу.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что регулятор 16 июля предоставил разрешение ООО "Омега" на получение контроля над ООО "Аритейл". Документ поступил в ведомство 4 июня 2026 года.
ООО "Омега" - компания-оператор сети супермаркетов Varus. Владельцами компании в равных долях являются Руслан Шостак и Валерий Киптик.
ООО "Аритейл" развивает сеть магазинов возле дома "Коло" и принадлежит Геннадию Буткевичу, совладельцу сети супермаркетов АТБ.
Самая большая сделка
Как говорится в заявлении, ООО "Омега" приобретет 100% корпоративных прав компании ООО "Аритейл".
Подчеркивается, что соглашение станет одним из крупнейших на рынке ритейла в 2026 году. Компании планируют использовать самые лучшие практики обеих сетей, развивая единую экосистему современной торговли, ориентированную на скорость, качество сервиса и комфорт покупателей.
Varus планирует сохранить команду сети магазинов "Коло" и обеспечить сотрудникам новые возможности для развития, обучения и карьерного роста в рамках объединенной компании. Последующие этапы интеграции будут осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечением непрерывной работы бизнеса.
Что известно о сети "Коло"
Первый магазин "Коло" открылся в мае 2017 года. За это время сеть выросла более чем в 250 магазинах, работающих в Киеве, Киевской области и Одессе.
Согласно данным YouControl, по итогам 2025 года доход компании вырос на 23% и составил почти 3,3 миллиарда гривен (+23%).
О Varus
Varus – национальная сеть супермаркетов, которую представляет компания "Омега". Первый магазин открылся в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 115 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.
Сеть продуктовых магазинов Varus в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.
Напомним, сеть супермаркетов "Арсен", принадлежавшая компании "Евротек", официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса. Компания также приостанавливает работу сетей "Фреш", "Союз" и "Квартал", объясняя решение желанием сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах.
По предварительной информации, часть локаций займет уже сеть "Сільпо", которая уже получила разрешение на покупку Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).