Найбільша угода: Varus купує відому мережу магазинів співвласника АТБ Буткевича

Мережа супермаркетів Varus отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України на купівлю мережі магазинів біля дому "Коло", яка належить співвласнику АТБ Геннадію Буткевичу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що регулятор 16 липня надав дозвіл ТОВ "Омега" на набуття контролю над ТОВ "Арітейл". Документ надійшов до відомства 4 червня 2026 року.

ТОВ "Омега" є компанією-оператором мережі супермаркетів Varus. Власниками компанії у рівних частках є Руслан Шостак та Валерій Кіптик.

ТОВ "Арітейл" розвиває мережу магазинів біля дому "Коло" та належить Геннадію Буткевичу, співвласнику мережі супермаркетів АТБ.

Найбільша угода

Як йдеться у заяві, ТОВ "Омега" придбає 100% корпоративних прав компанії ТОВ "Арітейл".

Підкреслюється, що угода стане однією з найбільших на ринку ритейлу у 2026 році. Компанії планують використовувати найкращі практики обох мереж, розвиваючи єдину екосистему сучасної торгівлі, орієнтовану на швидкість, якість сервісу та комфорт покупців.

Varus планує зберегти команду мережі магазинів "Коло"та забезпечити співробітникам нові можливості для розвитку, навчання й кар’єрного зростання в межах об’єднаної компанії. Подальші етапи інтеграції здійснюватимуться відповідно до вимог чинного законодавства та із забезпеченням безперервної роботи бізнесу.

Що відомо про мережу "Коло"

Перший магазин "Коло" відкрився у травні 2017 року. За цей час мережа виросла до понад 250 магазинів, які працюють у Києві, Київській області та Одесі.

Згідно з даними YouControl, за підсумками 2025 року дохід компанії зріс на 23% і склав майже 3,3 мільярди гривень (+23%).

Про Varus

Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.

Мережа продуктових магазинів Varus у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році.

Нагадаємо, мережа супермаркетів "Арсен", , яка належала компанії "Євротек", офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу. Компанія також припиняє роботу мереж "Фреш", "Союз" і "Квартал", пояснюючи рішення бажанням зосередитися на девелоперських і соціальних проєктах.

За попередньою інформацією, частину локацій займе мережа "Сільпо", яка вже отримала дозвіл на купівлю від Антимонопольного комітету України (АМКУ).