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Самая современная в Украине: станция очистки фильтрата заработала в Хмельницком (ВИДЕО)

В Хмельницком заработала самая современная станция очистки фильтрата
В Хмельницком заработала самая современная станция очистки фильтрата. Фото: https://www.khm.gov.ua/

В Хмельницком на полигоне бытовых отходов была построена самая современная станция очистки фильтрата в Украине. Проект финансировался за гранты, а его стоимость составляет 800 000 евро.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

Еще один важный шаг в мусоропереработке

"Фильтрат для нас всегда был болезненной проблемой, поскольку свалка старая, он попадал в грунтовые воды, окружающие водоемы. Теперь мы его собираем, фильтруем до состояния технической воды, которую будут забирать коммунальные предприятия", — отметил Симчишин.

По его словам, станция уже работает, а эксперты провели анализ технической воды, получаемой в результате фильтрации и ее показатели достаточно хорошие.

Симчишин напомнил, что в сентябре 2023 года городские власти подписали соглашение с консорциумом компаний из Литвы и Австрии UAB "Arionex LT" и "Rotreat Abwasserreinigung" GmbH. Работы на полигоне начались в июне 2024 года, параллельно продолжалось изготовление самой станции.

Подрядчик обустроил емкости сбора фильтрата и накопителя очищенных сточных вод, совершил дорогу, подготовил площадку для установки станции, проложил внешние электрические сети.

Максимальная мощность станции очистки фильтрата – 200 м³ в сутки.

Проект финансировался за гранты от Инвестиционной платформы соседства ЕС и кредита ЕБРР. Общая стоимость работ 2,4 млн. евро, из них стоимость станции – почти 800 тыс. евро. Именно за грантовые средства, а это 34 млн грн была оплачена сама станция очистки фильтрата.

К работам привлек местный подрядчик, а технический надзор осуществляла французская компания "Egis", которая является консультантом всего проекта "Модернизация инфраструктуры твердых бытовых отходов в Хмельницком".

Фото 2 — Самая современная в Украине: станция очистки фильтрата заработала в Хмельницком (ВИДЕО)
Фото 3 — Самая современная в Украине: станция очистки фильтрата заработала в Хмельницком (ВИДЕО)
Фото 4 — Самая современная в Украине: станция очистки фильтрата заработала в Хмельницком (ВИДЕО)
Фото 5 — Самая современная в Украине: станция очистки фильтрата заработала в Хмельницком (ВИДЕО)
Фото 6 — Самая современная в Украине: станция очистки фильтрата заработала в Хмельницком (ВИДЕО)
Фото 7 — Самая современная в Украине: станция очистки фильтрата заработала в Хмельницком (ВИДЕО)
Фото 8 — Самая современная в Украине: станция очистки фильтрата заработала в Хмельницком (ВИДЕО)
Фото 9 — Самая современная в Украине: станция очистки фильтрата заработала в Хмельницком (ВИДЕО)

По контракту первые два года станцией очистки фильтрата оперирует подрядчик UAB "Arionex LT", на него и возлагаются все сопутствующие расходы, связанные с ее работой.

Фильтрат благодаря работе станции очищается до показателей, которые являются приемлемыми для сброса воды в водоочистные сооружения. Анализы производятся и в украинских, и в европейских лабораториях.

"Это очередной шаг в мусоропереработке. Начинали мы с дегазации свалки, дальше был проект "Экобус", два Центра управления отходами и т.д. В мае этого года начнем работы по собственному упорядочению уже свалки", — добавил Семчишин.

Напомним, в Николаеве обустраивают первую в городе станцию очистки воды, которая будет работать от энергии солнца и ветра.

Автор:
Светлана Манько